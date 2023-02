Día Mundial contra el Cáncer: seis de cada diez pacientes reciben un primer diagnóstico incorrecto

El cáncer es una de las enfermedades más letales que existen, no en vano es la que más fallecimientos causa cada año. Este 4 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una fecha dedicada especialmente a promover la prevención y el tratamiento oportuno de este padecimiento.

De acuerdo con el ente multilateral, el cáncer se presenta cuando las células se vuelven malignas y empiezan a reproducirse lo suficiente como para generar una lesión cancerosa.

Así mismo, la OMS ha señalado que hay, por lo menos, tres tipos de causas del cáncer. Por un lado, están los llamados carcinógenos físicos, que agrupan factores como la exposición a radiación ultravioleta o ionizante.

Luego, citan los carcinógenos químicos, que se refieren a sustancias como el amianto, el arsénico (que en ocasiones contamina suministros de agua por error) o los componentes de productos como el tabaco. De hecho, una buena porción de los casos de cáncer de pulmón se desarrollan a raíz del consumo de cigarrillo.

Por último, están los carcinógenos biológicos, que se refieren a virus, bacterias y parásitos que generan afectaciones en los organismos lo suficientemente graves como para desembocar en un cáncer. Ejemplo de esto son algunos tipos del virus del papiloma humano, que son la principal causa del cáncer de cuello uterino en las mujeres.

Diagnosticar a tiempo, el desafío de Colombia para avanzar en la lucha contra el cáncer. - Foto: Getty Images

Uno de los factores claves respecto al cáncer y su tratamiento es, precisamente, el tiempo que pasa entre el momento en el que el paciente se enferma y el momento en el que recibe su diagnóstico.

Las dificultades con el diagnóstico

Recientemente, la organización All Can, una iniciativa global que agrupa a varias instituciones que luchan contra el cáncer, lanzó una encuesta en la cual fueron incluidos cerca de 800 pacientes en Colombia.

La mayoría de pacientes con cáncer recibieron un primer diagnóstico incorrecto. - Foto: Getty Images

Uno de los resultados que fue más inquietante fue el hecho de que el 62 % de los pacientes que se habían enfermado de cáncer recibieron un primer diagnóstico distinto antes de que los diagnosticaran correctamente.

“Hay una serie de barreras de acceso a los tratamientos de cáncer que están en múltiples lugares de la atención, específicamente en el diagnóstico inicial, donde hay demoras que terminan en diagnósticos tardíos que no solo cuestan dinero sino sobre todo vidas. Esto sucede en todos los tipos de cáncer. Y además, hay barreras en todos los eslabones que hacen que los pacientes deban acudir a medidas legales para acceder a sus tratamientos”, subrayó Virginia Abello, Líder de la Unidad Funcional de Leucemia, Linfoma y Mieloma de la Fundación CTIC y miembro de All Can Colombia.

Los tiempos de diagnóstico para los pacientes oncológicos también han sido demasiado extensos en el sistema de salud colombiano, lo cual dificulta. La encuesta mostró, por ejemplo, que cerca del 38 % de las personas que hicieron parte de la muestra de la encuesta dijo que a partir de la aparición de sus síntomas se demoraron entre uno y tres meses en diagnosticarlos. Por su parte, el 35 % aseguró que se demoraron entre cuatro meses y un año.

Para mitigar esto, las EPS han establecido algunos canales de atención especialmente dedicados a prevenir e identificar oportunamente los casos de cáncer entre sus afiliados. Sin embargo, la encuesta mostró que solo el 32 % de los casos se detectó por medio de programas de detección temprana.

El acceso a tratamientos oportunos es clave para garantizar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. - Foto: Getty Images

“En ocasiones, el desconocimiento por parte de la población también se convierte en una barrera para lograr un diagnóstico oportuno, ya que ante cambios en la salud se resta importancia a los síntomas y no se acude al médico para valoración, o se acude tarde. El llamado es para que los ciudadanos conozcan las señales de alerta del cáncer y no duden en acudir inmediatamente a los servicios de salud”, sostuvo, por su parte, Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma.