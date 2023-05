El Partido Conservador le advierte al Gobierno Petro que no apoyará la polémica reforma a la salud: “Va en detrimento de los colombianos”

Este 11 de mayo, mientras la Comisión Séptima adelanta el debate de la reforma a la salud y en la comisión accidental creada en la mañana intentan llegar a algún acuerdo, desde Manizales, el director del partido Conservador, Efraín Cepeda, insistió en que no apoyan la propuesta.

“Que se sientan tranquilos que el Partido Conservador es un partido que camina con la frente en alto. Un partido adulto de 174 años que no se arrodilla al poder. Que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos. Un partido que tiene identidad. Un partido que tiene dignidad. Un partido que hoy en la Comisión Séptima le está diciendo que no a una reforma a la salud que va en detrimento de todos los colombianos”, aseguró Cepeda.

A línea seguida, aseguró con ahínco que la estructura de salud que se pretende aprobar o quiebra el estado, o acaba los recursos disponibles en pocos meses.

Instalamos el nuevo directorio departamental conservador del Quindío y reunirnos con nuestros militantes. Juntos construiremos el triunfo💪🏽 este 29 de octubre. #ElAñoDelasRegionesYSuGente pic.twitter.com/IcR3vaMU9s — Partido Conservador (@soyconservador) May 11, 2023

“Ese es un sistema que si se aprueba, o se quiebra el estado, o se acaba la plata en el mes de julio, agosto, y no habrá salud a finales de año. Que tiene un caos en la dispensación de los medicamentos, que no se sabe quién los va a entregar, cómo los van a entregar, si respetan las cadenas de frío, cuando hay una red importante para hacerlo”, afirmó.

También recordó que hace cerca de un mes, luego de varios intentos de conciliación, dejaron de apoyar la propuesta.

“Por eso la bancada del Partido Conservador el día 18 de abril declaró que no apoya esta reforma. Una reforma que tratamos de concertar con la ministra saliente, Carolina Corcho. Una reforma que sobre la mesa nos daban la mano construyendo sobre lo construido...”.

A pesar de los rumores, el presidente del partido @soyconservador @EfrainCepeda acaba de ratificar en Armenia que esa colectividad votará NO a la reforma a la salud en la comisión séptima de la @CamaraColombia pic.twitter.com/KLZcUb1uVJ — Ricardo Ospina (@ricarospina) May 11, 2023

Comisión Séptima le hace una jugadita a la reforma a la salud: solo da tres horas para revisar 450 proposiciones

Mientras desde Manizales, los conservadores ratifican su no con la propuesta, en Bogotá la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes adelanta un nuevo debate sobre la reforma a la salud. La primera parte de la discusión desarrollada en la mañana duró cerca de 3 horas y 30 minutos. Allí intervinieron varios congresistas, además del jefe de la cartera de Salud, y se acordó la creación de una comisión accidental.

Y aunque varios representantes coincidieron en que hay un ánimo más dialogante que antes, entre la oposición y el Gobierno, la forma en la que se adelanta el debate no convence a las EPS.

“Desde Gestarsalud consideramos que tres horas no son suficientes para el estudio de 450 proposiciones a la reforma a la salud. Solicitamos un estudio amplio, técnico y detallado. Está en juego la salud de los colombianos”, aseguraron a través de Twitter desde el gremio que agrupa, en su mayoría, a las EPS del régimen subsidiado.

En esa línea, desde Acemi se pronunciaron sobre la decisión de la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, de darle a la comisión accidental 180 minutos para analizar 450 proposiciones. “Esto es menos de 30 segundos por proposición”, explicaron.

“Acemi considera que este proceso no permite un debate técnico y detallado de los aportes hechos por muchos congresistas. Se requieren espacios técnicos en donde participen todos los actores del Sistema de Salud. Restringir la posibilidad de conocer y debatir cada proposición, cierra espacios para la construcción de consensos”, argumentaron.

Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Insistieron en que es vital analizar cada artículo del proyecto de ley. “La reforma a la salud merece más de 3 horas para que pueda consolidarse un texto que resuelva de fondo los problemas sobre los que reclaman usuarios y pacientes. No deber ser una carrera contra reloj”, agregaron.