“¿Cuántos salieron vivos de esas unidades de cuidado intensivo?”: el ministro de Salud cuestionó funcionamiento de las UCI durante la pandemia

En la mañana de este 11 de mayo, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se discutió sobre la reforma a la salud. El debate inicial, que duró cerca de 3 horas y 30 minutos, contó con la participación del nuevo ministro de Salud y Protección, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En su espacio de intervención de 20 minutos, además de responder a cuestionamientos y afirmaciones puntuales de varios congresistas, habló de su experiencia política, de papel de los políticos en la sociedad, por supuesto, de la reforma, pero también hizo una afirmación puntual sobre la ampliación de las camas UCI durante los primeros meses de pandemia por la covid-19.

Está próximo a arrancar el debate en la Comisión Séptima de la Cámara. - Foto: Cortesía Anónimo

“Aquí montaron un negocio con el covid y triplicaron las unidades de cuidado intensivo. Ahí se hizo y nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios. En nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si estuvieran abriendo cualquier tipo de droguería”, cuestionó el ministro con ahínco.

Luego, añadió otras afirmaciones que han generado muchas críticas.

“Me gustaría que miráramos y lo voy a hacer solamente por ejercicio. ¿Cuántos salieron vivos de esas unidades de cuidado intensivo?. Lo más peligroso es tener una unidad de cuidado intensivo, sin tener la gente entrenada y capacitada para poder atender. Eso no, no lo han dicho, pero el negocio sí se hizo y en grande con el Covid. El Covid solucionó muchos problemas, pero no para la gente porque la empobreció en este país”.

