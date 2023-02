El supersalud Ulahy Beltrán se fue contra la dirección territorial del Amazonas: “no vigilan ni el acceso, ni la atención”

Desde Leticia, en una audiencia pública convocada por la Comisión Séptima del Senado y que contó con la presencia de congresistas como Martha Peralta Epieyú, Yenica Acosta y Mónica Karina Bocanegra, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, se pronunció contundentemente sobre el departamento del sur del país.

Entre otros aspectos, lamentó la ausencia en del gobernador del departamento de Amazonas, así como del representante en la Dirección Territorial de Salud. Justo, sobre esta última entidad, afirmó que se tienen evidencias de que no está en capacidad de garantizar los procedimientos presupuestales y contables que se exigen para el manejo de los recursos públicos de salud en el Fondo Local de Salud y que no ha podido identificar ni informar cuánto valen los pasivos porque no hay planeación correcta ni ejecución financiera de los recursos.

Superitendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, en Amazonas. - Foto: Superintendencia de Salud

“Esas circunstancias técnico-administrativas indican que hay un gran problema y se ven reflejadas en el componente asistencial porque hay baja cobertura de afiliación al sistema en áreas no municipalizadas que hacen parte del territorio departamental. Además, por parte de la Dirección Territorial de Salud no existe seguimiento a los actores que intervienen en el sistema de salud territorial, es decir, no hay mayor vigilancia sobre las EPS que aquí operan. La conclusión es que no vigilan ni el acceso ni la atención ni la prestación de los servicios a la población del Amazonas”, señaló.

También respecto a la población que reclamaba el cumplimiento al derecho a la salud, Beltrán López afirmó: “no podemos permitir que esta situación continué así, porque el derecho a la salud no es un favor, sino que se exige… Y cuando no se recibe, se está más cerca de la muerte que de la vida”.

La senadora Martha Peralta Epieyú afirmó que cerca de 400 personas asistieron a la audiencia pública en Amazonas. - Foto: Superintendencia de Salud

Aprovecho el espacio para referirse a la reforma a la salud que se radica este lunes en Bogotá. Claramente, la defendió y aseguró que es una forma de transformar el actual sistema de salud “hacia uno que honre y dignifique el derecho a la salud y permita que todas las personas disfruten de un esquema garantista y no el que hoy tenemos… Las condiciones de salud son de criticidad extrema, que no se corrigen con medidas paliativas ni cosméticas, sino profundas como las que propone la reforma a la salud”, puntualizó.

Esta @Supersalud le ha devuelto la confianza a la gente. Hoy desde el Amazonas reiteramos nuestro mensaje: estamos para defender el derecho a la salud y proteger los recursos públicos destinados para la garantía de ese derecho. pic.twitter.com/lk7xAotXwr — Ulahy Beltrán López (@ulahybeltran) February 11, 2023

Detalles sobre la atención en Amazonas

Afirmó que el año anterior en este departamento se registraron 712 manifestaciones de inconformidad por parte de los ciudadanos en los diferentes canales institucionales de la Supersalud y “llamó la atención que el 43% de estas quejas y reclamos correspondieron a casos de pacientes en riesgo de vida, sobre los cuales la entidad debe actuar inmediatamente para que sean atendidos principalmente por parte de las entidades administradoras de salud (EPS) a las que están afiliadas las personas que presentan la inatención o desatención”, dijo la Supersalud.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú y el Superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán. - Foto: @marthaperaltae

Asimismo, la gran mayoría de quejas fueron interpuestas sobre Nueva EPS y Sanitas en los regímenes contributivo y subsidiado, pero también se registra un creciente descontento en los afiliados al Magisterio y la Policía Nacional.

Un 30% de las reclamaciones provinieron de pacientes con diagnósticos como enfermedades crónicas no trasmisibles, cardiovasculares, cáncer y a la población materno infantil, “la cual tiene protección especial por la Constitución Nacional, y, sin embargo, no recibe esa garantía por parte de las EPS ni de las autoridades de salud del Amazonas”, especificaron el comunicado de prensa.

En la #AudienciaPublica en Amazonas, @Supersalud denunció:



- 7 mil personas en el Amazonas no gocen de ningún tipo de sistema de salud.



- De cada 100 quejas que recibe en el país, 34 son por riesgo de vida. En el Amazonas, ese porcentaje es del 43%.



Esto tiene que cambiar. pic.twitter.com/UR35so8ZDo — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) February 11, 2023

Cabe resaltar que en este mismo espacio, una de las senadoras que lo convocó, Martha Peralta Epieyú aseguró que se debe reactivar el comercio con Brasil y Perú, por lo que también “se propone crear un acuerdo regional para el desarrollo de la región amazónica”, dijo a través de su cuenta de Twitter.