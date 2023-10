“Eliminaron artículos claves para el ejercicio de los profesionales de salud”, dura crítica de la ACSC contra reforma que se discute en Cámara

Con enorme preocupación, Dora Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) que agrupa a 69 especialidades médicas el país, analiza la sesión de plenaria de la Cámara de Representantes. Por un lado, cuestiona la eliminación de varios artículos claves para el ejercicio de los profesionales de la salud en pro de una adecuada prestación del servicio; además, a la fecha, según la entidad, no existe claridad sobre el financiamiento del sistema y la obligatoria transición que se propone.

Muchas de las proposiciones integradas en el informe de la Comisión Accidental no fueron tenidas en cuenta, asegura la ACSC. | Foto: Getty Images / Peter M. Fisher

Tras resaltar que muchas de las proposiciones integradas en el informe de la Comisión Accidental no fueron tenidas en cuenta, la líder gremial agregó que, a pesar de reconocer muchos derechos en el papel, si estos no cuentan con la debida financiación, se hacen inexistentes. La falta de precisión sobre los recursos ha sido criticada en muchos sectores, y en los análisis de especialistas de la salud se ha advertido que las fuentes de financiación planteadas no son suficientes.