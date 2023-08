Esta es la manera adecuada de destapar el oído por el agua que entró en él y así cuidar la salud auditiva

La relación con el agua es profunda y variada, desde la relajación en la piscina hasta la serenidad de un baño caliente. Sin embargo, esta conexión líquida no siempre es benigna, especialmente cuando se trata de los oídos. La sensación de agua atrapada en el oído puede ser molesta, a veces incluso incómoda. Pero, ¿cómo enfrentamos este desafío sin comprometer nuestra salud auditiva? Médicos expertos en salud ocular nos exponen una solución.

Según el portal Promofarma, la exposición al agua no se limita solo a los momentos de inmersión; duchas, deportes acuáticos y simplemente estar bajo la lluvia también pueden llevar el agua a nuestros conductos auditivos . Cuando esto sucede, la sensación de cosquilleo en el oído puede ser la primera señal de advertencia. A veces, este cosquilleo se extiende, llegando a la mandíbula o la garganta, acompañado de dificultades para escuchar o la percepción de sonidos atenuados.

De acuerdo con los médicos de Medline Plus, el agua atrapada en el oído encontrará su propio camino para salir, aliviando gradualmente cualquier molestia. Sin embargo, en ocasiones, esta liberación no ocurre tan suavemente como esperamos, lo que puede llevar a preocupaciones adicionales, como la posibilidad de una infección. Una infección en el canal auditivo externo, conocida como otitis externa, puede ser el resultado no deseado de agua retenida. La necesidad de abordar adecuadamente esta situación es clara, tanto para evitar incomodidades como para salvaguardar nuestra salud auditiva en general.