Estas son las cinco claves para entender la leucemia mieloide aguda, LMA

Preguntas frecuentas acerca de la leucemia mieloide aguda

¿Qué es la leucemia mieloide aguda?

La Leucemia es una producción descontrolada de células anormales en la médula ósea. Aunque no hay tumor sólido, como en otros casos, la leucemia es un tipo de cáncer o enfermedad oncohematológica en la medida en que se presenta un exceso de células anormales, sean mieloides o linfáticas.

¿Cuáles son los principales síntomas de alerta para LMA?

Los síntomas de esta enfermedad no son específicos; sin embargo, hay que estar atentos si se presentan varios de ellos de manera simultánea. De acuerdo con la American Society of Clinical Oncology (ANCO, por sus siglas en inglés), las personas con LMA pueden experimentar las siguientes señales: pérdida de peso, cansancio, fiebre, sudor nocturno, debilidad, palidez en la piel, moretones que se forman fácilmente o sangrado difícil de detener.

¿Cómo se puede diagnosticar la LMA?

¿Cómo se trata la LMA?

¿Se puede prevenir la LMA?

En la actualidad y por tratarse de una enfermedad genética esta patología no se puede prevenir. De acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer, no hay unas medidas o controles específicos y concretos que sirvan para la prevención de las leucemias en general, salvo la adopción de hábitos saludables, como no fumar, hacer ejercicio y mantener una dieta balanceada, que ayuda a la mejora de la salud e incide también en una mayor tolerancia a los tratamientos.