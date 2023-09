Este síntoma podría indicar que una persona va a sufrir un infarto cerebral silencioso

De acuerdo con Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el cerebro está compuesto por más de mil millones de neuronas, que son las que trabajan en conjunto y brindan la capacidad para razonar, experimentar sentimientos y comprender el mundo. Como tal, los tres principales componentes del cerebro son el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral.

Cuando el flujo de sangre se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no logra recibir nutrientes ni oxígeno, por lo que las células cerebrales pueden morir y causar un daño permanente. De esta manera, un ACV, como también se le conoce, se da cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza.