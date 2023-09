Estos son los beneficios de bañarse con agua fría para la piel

Para muchas personas es reconfortante e indispensable arrancar su día con una ducha de agua caliente o tibia, de manera que se pueda aclimatar el cuerpo. Para algunos no es opción bañarse con agua fría cuando hay bajas en la temperatura, ya sea en horas de la mañana o la noche.

Tomar una ducha con agua fría beneficia mucho la piel. (Photo by Annette Riedl/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I