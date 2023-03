Francisco Rossi, director encargado del Invima, saldrá de su cargo: este es el motivo

Este 21 de marzo quedó en firme la salida de Francisco Rossi, director encargado del Invima, de su cargo. Rossi también era asesor de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y había sido designado en ese puesto de manera provisional. De momento, la secretaria General de la institución, Mariela Pardo Corredor, quedó como la encargada de la Dirección.

Se espera, sin embargo, que en los próximos días el presidente Gustavo Petro designe a la nueva persona que encabece este importante ente sanitario. “Termina el encargo y van a nombrar a una persona en propiedad”, le explicó Rossi a SEMANA.

El saliente director del Invima había protagonizado varias controversias en los últimos días, debido a los reportes de escasez de medicamentos, una situación que había sido señalada por varios actores del sistema de salud e incluso le valieron una cita a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Fue en ese espacio en el que advirtió que el Gobierno, específicamente el Ministerio de Salud, había recibido ofrecimientos por parte de privados para hacer llegar medicamentos a bajo costo a Colombia, una propuesta que supuestamente había sido rechazada.

“Si después de haber escuchado durante meses que estamos estudiando caso por caso y producto por producto en el contexto nacional e internacional, alguien cree que esto se podía resolver mínimamente trayendo un par de contenedores de medicamentos comprados, donados o como fuera, no ha entendido nada. O no ha querido oír nada”, le dijo Rossi a SEMANA en una entrevista el pasado domingo 19 de marzo.

Así mismo, advirtió que los problemas que estaba teniendo Colombia para conseguir medicamentos no eran nuevos y correspondían a múltiples causas relacionadas con coyunturas de orden internacional, como la guerra en Ucrania y la pandemia de covid-19, además, circunstancias de carácter económico, como las dinámicas del mercado farmacéutico.

“Lo que hemos aprendido en la mesa de concertación que el Ministerio de Salud está citando cada semana o cada dos semanas con todos los actores es que cada producto necesita un análisis cuidadoso, un análisis juicioso”, dijo Rossi en la entrevista.

Directora de medicamentos y productos biológicos del Invima, Judith Mestre, y el entonces director general (e) del Invima, Francisco Rossi. - Foto: Invima

Cuando SEMANA le preguntó si era cierto que el Gobierno nacional había recibido ofertas para comprar contenedores de medicamentos, el hasta ahora director del Invima se ratificó, pero reiteró que no podían solucionar el problema de raíz con una compra de esas características, además de que implicaba múltiples dificultades de orden presupuestal.

“Hay vendedores de medicamentos en todas partes, que compran un contenedor en la China, que compran un contenedor donde usted quiera y que se lo van a vender a cualquier país que se lo pueda comprar. Son oportunistas porque saben perfectamente que esto es una venta”, explicó Rossi.

A la pregunta de por qué no consideraban que esta podía ser una solución viable para hacerle frente a la escasez de medicamentos, Rossi contestó que se debe a que “se tiene que mirar caso por caso”.

Y citó el ejemplo de un grupo de fármacos llamados inmunoglobulinas, que están escaseando a nivel internacional. “Nadie va a ofrecer un contenedor con inmunoglobulinas. De la lista que tenemos, él me va a ofrecer 14 productos que consiguió en una llamada en cualquier parte. No, pero mi problema es el de inmunoglobulinas. El problema de esos medicamentos es que no hay en el mundo entero y los poquitos que hay los están vendiendo en los países que tienen más capacidad de compra”, sostuvo Rossi.

Pese a las explicaciones del exfuncionario, la ministra de Salud, Carolina Corcho, salió a negar la versión de que había tenido conversaciones con empresarios para comprar medicamentos.

El ahora exdirector del Invima, Francisco Rossi, señaló que la escasez de medicamentos no se resuelve con el envío de contenedores ofrecidos por privados. - Foto: Invima

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio de Salud puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, indicó la ministra Corcho a través de su cuenta de Twitter.

Y advirtió que han abierto más de 10 mesas técnicas para hacerle frente a la escasez de medicamentos a nivel nacional. Eso sí, señaló que les han pedido a entes de vigilancia y control recoger información sobre algunos actores del sistema de salud que no están reportando que hay fármacos agotados.

La polémica por el nombramiento en el Invima

Desde que asistió al debate de control político en la Cámara de Representantes, Francisco Rossi había sido cuestionado porque seguía siendo el director encargado del Invima, pese a que completaba casi seis meses en el cargo.

Uno de los mayores críticos sobre su gestión fue el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero.

Representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. - Foto: Equipo de comunicaciones.

“Es increíble que en 7 meses Carolina Corcho no haya nombrado director en propiedad del Invima. El debate sobre la escasez de medicamentos reflota esa incomprensible negligencia. Evidentemente, un encargado no asumirá los cambios de fondo que requiere la entidad”, aseguró Forero.