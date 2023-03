Gobierno reconocerá deudas por $ 3,5 billones para ayudar a los hospitales públicos

En la mañana de este 17 de marzo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo una intervención en una audiencia pública sobre el proyecto de ley de reforma a la salud organizada por congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La jefa de la cartera de Salud subrayó que una de sus preocupaciones es fortalecer la red hospitalaria pública; acto seguido, anunció que el Gobierno nacional va a disponer de recursos para mejorar la situación financiera del sector. “Ya se decidió con el ministro de Hacienda y el presidente que se van a reconocer 3,5 billones de pesos de las deudas de los hospitales públicos por vigencias futuras”, aseguró la ministra Corcho.

Agregó que estos aportes monetarios que hará el Gobierno nacional estarían destinados a saldar las deudas que tienen esas entidades con los trabajadores, mejorar la infraestructura de esas instituciones y ampliar sus servicios, sobre todo en las zonas donde son la única posibilidad de acceso a los servicios de salud de las poblaciones.

“Hay un presupuesto que habilitaría el Congreso de la República en ese proyecto de ley”, concluyó la ministra sobre ese punto.

La funcionaria reiteró que el sistema de salud colombiano ha concentrado sus esfuerzos durante los últimos 30 años en las grandes ciudades, lo cual ha creado un acceso inequitativo a la atención sanitaria en territorio nacional.

Pese a las críticas que ha recibido sobre el riesgo de que el Estado asuma más funciones de las que es capaz de cumplir con la reforma a la salud, la ministra Corcho aseguró que el proyecto de ley lo que busca es reducir la burocracia, en la medida en que desaparecerían múltiples cargos que han sido creados dentro de las EPS que aparecieron como actores del sistema desde la expedición de la Ley 100 de 1993.

La ministra Carolina Corcho ha asistido a múltiples escenarios de socialización de la reforma a la salud. - Foto: MinInterior.

Sostuvo que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) es un pagador “ciego” de los recursos que les gira a las EPS, pues no cuenta con las capacidades para hacerle seguimiento a ese dinero.

“El sistema necesita una redistribución equitativa del gasto público para que haya justicia social en Colombia. Lo que yo he dicho es que no tiene que generar odio, no tiene que generar polarización“, puntualizó la ministra.

El Gobierno apunta a que las redes hospitalarias sean más robustas, sobre todo en las zonas más apartadas del país. - Foto: Alcaldía de Ibagué

Así mismo, indicó que la atención primaria en salud debe ser uno de los pilares del sistema y advirtió que ese es uno de los consensos que ya ha logrado unir a múltiples sectores del país.

“Eso implica una inversión pública fuerte, porque nosotros tenemos que reabrir esas salas de parto, reabrir esas salas de urgencia”, advirtió Corcho. Y agregó que en los centros de atención primaria habría algunos especialistas disponibles para atender a las poblaciones. Según dijo, tendrán incentivos para ir a trabajar a las regiones que cuentan con población dispersa.

La ministra negó que rechazara envío de medicamentos

Durante su intervención, la ministra Corcho también se refirió a unas declaraciones que había hecho el director del Invima, Francisco Rossi, durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes.

El director General del Invima, Francisco Rossi, sostuvo que el Gobierno está priorizando la industra farmacéutica nacional. - Foto: Invima

“La ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que, lista en mano nos dicen, esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá, en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esta es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia que quiere fortalecer la industrialización y está contando con todos los actores para resolver este problema”, dijo Rossi.

No obstante, la ministra Corcho señaló que las declaraciones del funcionario se habían sacado de contexto y aseguró que el Ministerio de Salud “no tiene competencia” para negarse a comprar medicamentos.