Nuevo TikTok de Fernando Ruiz: agradeció el respaldo a sus opiniones sobre la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, publicó su tercer vídeo en una de las redes sociales con más alcance. Esta vez, en 4 minutos y 19 segundos, agradeció el apoyo a sus opiniones y también a modo muy explicativo comparó los sistemas de aseguramiento que plantea la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho, la del tridente de los partidos políticos y el funcionamiento actual.

“Quiero agradecerles a los miles de colombianos por el respaldo sobre la posibilidad que tengo de opinar. Todos debemos tener el derecho a opinar sobre la reforma social más importante”, dijo.

Argumentó que tiene la experiencia, que lleva 30 años trabajando como investigador y en el sector salud. “Tengo el mínimo derecho a opinar sobre aquello que he trabajado, que he escrito. No necesitamos pedirle permiso a nadie. Si no gusta lo que pensamos… Si alguien le cree a uno, alguna razón tendrá”, añadió.

El 3 de marzo de 2020 Fernando Ruiz se posesionó como ministro de Salud de Colombia. Tres días después se reportó el primer caso de covid en el país. - Foto: Ministerio de Salud

Estos son los contras del modelo que lidera la ministra

Desde el comienzo del debate público sobre la reforma a la salud que lideran desde el gobierno de Gustavo Petro, Fernando Ruiz ha mostrado su desacuerdo y, con el paso de los días, se ha ido ganando un espacio en la opinión pública con sus argumentos.

Y aunque se sabe que no comparte el planteamiento liderado por Carolina Corcho, este 16 de marzo explicó detalladamente el porqué.

“Se nos ha planteado en la reforma a la salud un sistema público. Implica que los colombianos pagamos impuestos y contribuciones, la Adres los recolecta. Esos son recursos de los colombianos, no recursos de la nación, son recursos que nos pertenecen a nosotros, para nuestro aseguramiento, para nuestra seguridad social en salud”, comenzó señalando.

El antecesor de la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, no ha estado de acuerdo con la reforma que plantea y con varias decisiones en la entidad. - Foto: Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

A línea seguida, ilustró que lo que plantea la reforma, es que este dinero se distribuya a diferentes “adresitas”, transformándose así en el presupuesto para la atención en salud de los colombianos.

“Qué pasa si nos enfermamos, nos pagarán nuestros servicios a las entidades que estén en las redes de servicios. Y qué sucede si la plata no alcanza, como pasó hace 30 años: los septiembres negros. La plata se acaba en septiembre y empieza el tema del ministerio de Salud pidiéndole plata a Hacienda y Hacienda diciendo que no tiene más plata”, afirmó.

Además, relacionó lo que sucede en otros países con sistemas de salud similares.

“Generaremos lista de espera y racionamiento de servicios, como sucede en todos los sistemas de salud públicos del mundo. A quién afecta, a los más pobres, porque los más ricos pagarán un aseguramiento privado”, enfatizó quien fue ministro durante el gobierno de Iván Duque.

También explicó, en una tercera parte del vídeo, el funcionamiento actual del sistema de salud.

“En este esquema igual nosotros pagamos y lo recibe la Adres. El asegurador ubica estos recursos en tres bolsitas: la bolsa de gasto en salud, una de reservas y una bolsa de gastos administrativos”, aseveró.

Continuando la idea, relató que si los recursos para el gasto en salud no alcanzan, debe hacerse, con autorización del gobierno, el uso de las reservas.

“Y si no alcanza se gastan los recursos de la administración que tienen las EPS, porque son responsables solidarios e integrales sobre la atención de los colombianos. Hay un contrato detrás. Si no alcanza esa plata, pues responden con su propio patrimonio y por esa razón muchas EPS se han quebrado por problemas de desfinanciamiento”, expuso.

Después, señaló que las EPS logran gestionar el riesgo, hacer contrataciones selectivas con las mejores IPS e incluso generar pagos por resultados en salud. “Ese es un modelo donde los incentivos están completamente alineados”.

Fernando Ruiz se refirió al modelo que plantea el tridente de los partidos políticos

En una cuarta parte del vídeo se refirió a la reciente propuesta del tridente de conservadores, liberales y de la U.

“Se está insinuando una EPS con administrador. El esquema funciona muy parecido, pero a la EPS le dicen: yo le doy a usted el 5% por administrar y usted solo responde hasta donde la plata alcance”, expresó apoyado en un gráfico.

César Gaviria (Partido Liberal), Dilian Francisca Toro (Partido de la U) y Efraín Cepeda (Partido Conservador), los tres líderes políticos que modificaron la reforma a la salud de Carolina Corcho. - Foto: SEMANA

Se mostró en desacuerdo con este planteamiento porque no garantizaría una atención segura. “El gobierno va a decir, no me alcanzó la plata. El administrador se lava las mano y los colombianos qué, a esperar que nos den los servicios de salud o a pagar un seguro privado nuevamente para poder atender nuestras necesidades”, opinó.

Concluyó el vídeo compartido en TikTok, que “los colombianos debemos pensar qué es lo que nos están planteando y debemos ser claros en que necesitamos que se mantenga la seguridad social y nuestro esquema de aseguramiento”.