Otro cargo sin oficializar en el gobierno: “En siete meses no se ha nombrado al director del Invima”, denuncia Andrés Forero

En uno de los más recientes comunicados del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) se confirma que Francisco Rossi tiene el cargo de director encargado del Instituto. Esta figura, que es normal en los periodos de transición o cambios de funcionarios, disgusta al representante a la Cámara, Andrés Forero.

En parte porque, al igual que en otras entidades, aún no hay funcionarios en propiedad y también porque han pasado 177 días desde que el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que Rossi Buenavenura estaría al frente del instituto.

“Me uno a la preocupación que tiene el doctor Salcedo (Víctor Salcedo) con todos los cargos importantes en este gobierno que no han tenido una persona nombrada en propiedad… Lo que está pasando en este momento con las aerolíneas de Colombia, con Viva Air y Avianca, cuándo nombraron al director en propiedad de la Aerocivil, el 27 de diciembre. Hoy no tenemos a nadie en propiedad en la Superintendencia de Industria y Comercio… Sí me parece que es importante nombrar a funcionarios en propiedad cuando se sabe que hay problemas graves”, dijo Forero en medio del debate de control político al funcionario.

Como respuesta, desde el Invima le aseguraron a SEMANA que este 24 de marzo el presidente oficializará en el cargo a Francisco Rossi.

Gestión con fuertes críticas

Estas declaraciones del representante Forero, se dieron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que llevó a cabo un debate de control político al Invima debido a la situación de escasez de medicamentos. Allí varios congresistas hicieron contundentes intervenciones.

“El reporte de medicamentos agotados por más de 30 días aumenta de forma constante mes a mes. En enero del 2022 el reporte era de 514 (casos) y en febrero del 2023 este se duplica y vamos en 1.066 (casos)″, sostuvo el representante a la Cámara del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo.

Durante la discusión, la gestión del Invima recibió fuertes críticas por parte de congresistas y miembros del sector farmacéutico.

“Las cifras son escandalosas y crecientes y a la problemática hoy no le vemos una solución”, añadió Salcedo.

El congresista, quien fue uno de los citantes, sostuvo que el Invima ha mostrado un “incumplimiento” entre la cantidad de las unidades solicitadas y las entregadas. Según Salcedo, hay casos en los que el cumplimiento de los envíos solo llega al 1 %.

“El represamiento en trámites al interior del Invima repercute de forma negativa en el derecho fundamental a la salud”, añadió Salcedo y advirtió que la cantidad de procesos acumulados suma alrededor de 21.000 casos.

Así mismo, advirtió que la vigilancia sobre los fármacos y la forma en la que se comercializan es “mínima”, lo cual repercute en la capacidad que tiene el sistema de salud para reaccionar a tiempo a las circunstancias de escasez o desabastecimiento de medicamentos en territorio nacional.

Salcedo dijo que, según las cifras que él y su equipo han recogido, hay múltiples atrasos en distintos procesos que están a cargo del Invima.

Reseñó que en la Comisión Revisora de esa entidad se han presentado atrasos de unos 32 meses, en registros nuevos de medicamentos de síntesis química hay retrasos de unos 43 meses, en el registro nuevo de biológicos las demoras ascienden a 54 meses y en las modificaciones técnicas de registros de productos biológicos a 55 meses.

El congresista mostró desacuerdo con el hecho de que hay varios medicamentos que no son esenciales que han recibido el visto bueno del Invima, mientras que otros que se necesitan para tratar padecimientos como la insuficiencia cardíaca, la presión arterial alta y la depresión están represados.

Además, sostuvo que debe evaluarse si la industria farmacéutica está cumpliendo con las necesidades de medicamentos que tienen los pacientes en el país, pues de lo contrario el Estado debería tomar medidas.