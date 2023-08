Gobierno tiene billonaria deuda con las EPS: Ana María Vesga, presidenta de Acemi, habló en SEMANA

En las últimas horas, Ana María Vesga, presidente ejecutiva de Acemi, habló en SEMANA sobre el complejo panorama que se vive en las EPS y mencionó los puntos neurálgicos que se deben, no solo discutir con el Gobierno nacional, sino atender con prontitud.

Vesga, quien llegó a la presidencia de la agremiación hace apenas mes y medio, el 6 de julio , indicó que, al llegar, el panorama que se encontró fue de “continuidad”: “Un diálogo con el Ministerio de Salud y con el Gobierno nacional, no solamente sobre la reforma a la salud, sino alrededor de la agenda específica de financiamiento de las EPS del sistema general y de salud pública que está vigente”.

“Mantener el diálogo, las puertas abiertas y ser capaces de avanzar realmente en una conversación constructiva con el Ministerio. Creo que a los colombianos les interesa que el sistema de salud avance como lo ha venido haciendo en los últimos años y no en el marco de una conversación polarizada, [que] terminemos afectando la prestación de los servicios para los usuarios. Ese es nuestro primer reto y nuestro mayor propósito”, afirmó.

“Si no avanzamos, vamos a tener un problema de financiamiento perpetuo”: presidenta de Acemi hace dura advertencia sobre el panorama de las EPS

Y es que en ese sentido no es secreto que el país está dividido, por lo que Ana María Vesga manifiesta en SEMANA que ese es el primer esfuerzo que se debe hacer desde todos los sectores: “Creo que pensar distinto no quiere decir que no podamos conversar”.