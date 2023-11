INS revela qué agente infeccioso causó la muerte de una niña en Santa Marta. ¿Está en riesgo la comunidad? Esto se sabe

El caso ocurrió en Santa Marta y enseguida encendió las alarmas no solo en esta ciudad, sino en todo el país . Precisamente, el hecho fue notificado al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud (INS) en junio pasado y desde entonces se realizaron las investigaciones para establecer de qué agente infeccioso se trataba.

El INS determinó que el contagio fue producto de una ameba y que, pese a las alarmas, este agente infeccioso no genera riesgo para la comunidad.

El INS determinó que el contagio fue producto de una ameba y que, pese a las alarmas, este agente infeccioso no genera riesgo para la comunidad.

Alarmante: así fue como un parásito mortal ‘come cerebros’ acabó con la vida de una niña colombiana. Los médicos no pudieron salvarla

Sin embargo, tras el análisis post mortem , el laboratorio de Patología del INS contempló la tesis de que pudiera tratarse de una afectación por un parásito ambiental y detectó hallazgos compatibles con una ameba. De acuerdo con los expertos, el caso no corresponde a una transmisión orofecal, dadas las características clínicas y ambientales, que sería el caso de las amebas que habitualmente causan enfermedad gastrointestinal.

Al explorar el caso, se concluyó que la niña tuvo múltiples inmersiones en diferentes cuerpos de agua donde contrajo el agente infeccioso. Este tipo de agentes parasitarios pueden entrar en contacto con el ser humano habitualmente en ambientes como una piscina o el mar u otro, pero no causan enfermedad. Sin embargo, algunos seres humanos tienen susceptibilidad anatómica o fisiológica a dichos agentes y al tener contacto con ellos pueden desarrollar una enfermedad que incluso puede llevar a la muerte. Esto ocurre de una manera muy particular y excepcional, no es un diagnóstico frecuente.