Invima alertó por productos con hormonas para aumentar la masa muscular: documentaron un caso de reacciones adversas

Varias referencias no cuentan con registros sanitarios vigentes y son consideradas un “riesgo para la salud”.

A través de una nueva alerta sanitaria el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aseguró que ha identificado un gran número de productos que se venden para aumentar la masa muscular y no cuentan con los permisos para ser comercializados en Colombia.

La autoridad advirtió que, por lo pronto, no han dado ninguna clase de autorización sanitaria a cerca de 26 productos que están siendo distribuidos por la organización Mutant Pharma.

Entre las referencias citadas por el Invima se mencionaron Blend 1, Blend 2, Boldenone 300, Deca 300, Masteron P 100 300, Primoblan 100, Sustanon 300, Test C 300, Test E 300, Test P 100, Trenbolone A 100, Trenbolone E 200, Winstrol 100 10 ml, Cardane 10, Clomifem 25, Arimidez 1, Clembuterol 0.60, Aanadrol 50, Anavar 10, Cytomel 0,25, Dianabol 20, Halotestin 5, Novaldex 20, Proviron 25, Reductil 15, Turinabol 10 y Winstrol 10.

En la medida en la que no han recibido ningún tipo de registro sanitario emitido por el Invima, esa entidad señaló que su comercialización en territorio colombiano es “ilegal”.

La autoridad de vigilancia en salud señaló que, además, recibió un reporte sobre dos referencias de estos productos en su plataforma Vigiflow, que está destinada a recolectar, procesar y analizar los reportes de reacciones adversas a medicamentos.

Según la alerta sanitaria del Invima, se conoció el caso de un paciente que fue atendido en un centro hospitalario de Antioquia y había recibido dos de los productos por vía intramuscular. Puntualmente, le habían administrado dosis de Test E 300 (que contiene testosterona enantato 300 mg/ml) y Winstrol 100 (que incluye estanozol 100 mg/mL). Se los habrían suministrado “para el aumento de masa muscular”, pero la persona reportó una reacción adversa.

Esta es la alerta sanitaria emitida por el Invima frente a los medicamentos que prometen aumentar la masa muscular. - Foto: Invima

Aunque no dio más detalles sobre el estado de salud del paciente, el Invima subrayó que encontraron varias falencias en los productos que le aplicaron.

“Fue posible establecer que las etiquetas del producto (vial y caja) no incluyen la información mínima en español requerida por el Artículo 74 del Decreto 677 de 1995. Además, se desconoce el establecimiento fabricante. Como resultado de la búsqueda en la base de datos de registro sanitario de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, se confirmó que estos productos no cuentan con registro sanitario”, explicó el Invima en su alerta sanitaria.

El Invima les recomienda a los ciudadanos consultar en sus canales oficiales si los productos para aumentar la masa muscular cuentan con un registro sanitario vigente. - Foto: Getty Images

Más adelante, la autoridad sanitaria advirtió que hizo una revisión de los productos disponibles en la página web de Mutant Pharma y encontró que, si bien se promocionan varios medicamentos, los cuales se administran vía intravenosa y oral, muchos de ellos no contaban con la autorización sanitaria para ser comercializados.

Señalaron que el hecho de que no tengan un registro sanitario debidamente emitido por las autoridades implica que no cumplen con unos estándares mínimos. Es decir, no han sido evaluadas las propiedades de calidad, seguridad y eficacia, que son claves para que los consumidores los adquieran debidamente.

Tampoco se conocen las condiciones de distribución, transporte y almacenamiento que han tenido los productos. Todo esto, a su vez, supone un “riesgo para la salud” de los ciudadanos, según señaló el Invima.

“Es importante aclarar que, al revisar la base de datos de registro sanitario, se evidencia el uso de marcas como Proviron, Winstrol y Novaldex, las cuales corresponden a registros sanitarios vencidos en la clasificación de medicamentos”, explicó la autoridad sanitaria.

Agregó que hay un producto llamado Arimidex 1mg que sí cuenta con el registro sanitario de Invima 2023 -007174 -R2, el cual está vigente. “Sin embargo, la información correspondiente con el titular, fabricante e importador, así como las etiquetas autorizadas en el registro sanitario, no corresponden en ningún caso al producto publicitado por Mutant Pharma, lo que indica que se trata de dos medicamentos diferentes”, puntualizó el Invima.

Además, concluyó que organizaciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ya han emitido otras alertas sobre los productos que contienen hormonas sintéticas asociadas a la testosterona y los esteroides anabólicos.

Estos son algunos de los productos que entraron en la alerta sanitaria del Invima. - Foto: Invima

“Esto se debe a la gran cantidad de reportes de eventos adversos serios, que incluyen daño hepático, acné severo, pérdida de cabello, estado de ánimo alterado, irritabilidad, comportamientos agresivos, depresión, entro otros. Estos productos también han sido asociados con reacciones que ponen en peligro la vida, como daño en el riñón, infarto de miocardio, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda”, concluyó el Invima.

Recordó que la receta de un profesional médico es un requisito “indispensable” para la administración de cualquier medicamento que se aplique por vía intramuscular.