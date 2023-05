Invima emitió alerta por suplemento vitamínico con registro sanitario vencido

Su nombre es Cartilag Vivemax y no tiene permiso para ser comercializado en Colombia.

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria para advertir sobre un producto que se está comercializando en Colombia pese a que no cuenta con un registro sanitario vigente.

Se trata de Cartilag Vivemax, un suplemento alimenticio que se promociona como “aleta de tiburón” y se vende como buena fuente de vitaminas y nutrientes, proteínas, mucopolisacáridos, calcio, fósforo, glucosamina y zinc.

El Invima, sin embargo, hizo una revisión en su base de datos interna y encontró que Cartilag Vivemax no tiene un registro sanitario válido. Si bien el código del registro que aparece en sus productos auténticos es SD 2010- 0001566, le entidad de vigilancia sostuvo que este no se encuentra vigente, por lo cual la empresa que lo produce y sus respectivas distribuidoras no tienen el permiso de venderlo.

De acuerdo con la alerta del Invima, el permiso sanitario del producto se venció hace año y medio, el primero de octubre de 2021.

“Por lo anterior, su comercialización en el territorio nacional es ilegal (ver imagen). Se aclara que este producto, al no contar con registro sanitario a la fecha, no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, consideró el Invima en su alerta sanitaria.

También les recordó a los ciudadanos que estén interesados en adquirir el producto que el hecho de que su registro sanitario esté vencido implica que las autoridades en el último año y medio no han podido verificar aspectos como los métodos que se utilizaron durante el proceso de fabricación, su composición real (que incluye los componentes que se mencionan en su etiqueta), las condiciones de almacenamiento, la forma en la que fue trasportado y las condiciones de los lugares donde ha sido almacenado y distribuido.

Esta es la alerta sanitaria del Invima. - Foto: Invima

“En varias oportunidades el Instituto ha alertado sobre los riesgos que representan para la salud este tipo de productos, los cuales hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de dichos productos”, reiteró el Invima.

Así mismo, reveló que se está comercializando a través de una página de internet por medio de la cual los comercializadores le atribuyen propiedades que las autoridades sanitarias no han verificado.

El suplemento se vende en internet, pese a que no está avalado por el Invima. - Foto: Invima

Incluso los anunciantes advierten que pueden enviar el producto a cualquier parte del territorio nacional. “Ofrecemos el servicio de pago contra entrega a nivel nacional por favor diligenciar el siguiente formulario para registrar tu pedido”, señalaron en uno de sus anuncios.

El Cartilag Vivemax puede adquirirse por precios que varían entre los 26.500 y 55.500 pesos colombianos. En la página web, además, se puede leer que el producto puede comprarse en distintas cantidades. Incluso hay promociones mediante las cuales los compradores pueden pagar dos de los productos y llevarse tres.

“Si está consumiendo el producto motivo de esta alerta suspenda inmediatamente su uso, informe al Invima o autoridades de salud dónde comercializan dicho producto y si ha registrado algún efecto adverso asociado a su consumo, repórtelo de forma inmediata”, indicó el Invima.

Mientras tanto, a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) les recordó que, en caso de identificar que hay personas que se encuentran consumiendo el producto, también deben tomar cartas en el asunto. De forma inmediata, por ejemplo, les deben informar a los pacientes los riesgos de consumir el producto y, además, les deben solicitar que suspendan su administración.

El Invima les pidió a las IPS identificar si sus pacientes están consumiendo el suplemento. - Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

“Notifique al Invima sobre la adquisición del producto mencionado con los datos suministrados por los pacientes, como dirección y forma de adquisición del producto fraudulento”, les advirtió el Invima a las IPS.