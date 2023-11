La soledad mata: personas sin contacto con familiares o amigos tienen un riesgo de muerte mayor; esto dice estudio

De ahí que la soledad y el aislamiento no sean solo males sociales. Una reciente investigación de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, puso en evidencia que las personas que no reciben al menos la visita de familiares o amigos una vez al mes tienen un riesgo de muerte un 39 por ciento mayor. En otras palabras, la soledad también acortan la vida de quienes los sufren.

La falta de interacciones en los cinco aspectos estudiados está asociada a una mayor mortalidad. Sin embargo, por más malestar que pueda causar a una persona la sensación subjetiva de sentirse sola o no poder confiar en alguien cercano, “lo que es realmente grave y se asocia a un mayor riesgo de mortalidad es estar objetivamente solo y aislado”, explicó en rueda de prensa uno de los autores, el profesor de cardiología de la Universidad de Glasgow, Jason Gill.

Pero, lo realmente complejo se da en las personas que viven completamente solas y que no reciben ni siquiera una vez al mes la visita de familiares o amigos: su riesgo de muerte prematura es un 39 por ciento más elevado, y no se aprecia que participar en alguna actividad grupal pueda tener ningún beneficio para ellos, si no cuentan con el ‘calor’ de seres queridos.