“Llegó toda la artillería en contra de la reforma a la salud”: el ministro Guillermo Jaramillo respondió a las críticas a la iniciativa

Durante este 16 de mayo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue el espacio para escuchar a más de 22 voceros del sector salud que durante toda la mañana expresaron sus desacuerdos y preocupaciones con la reforma al sector. Uno tras otro, cada diez minutos, argumentó por qué razón el proyecto de ley no sería conveniente para el país.

Entre las personas que intervieron están los exministros de Salud Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Augusto Galán. También exviceministros como Germán Escobar y académicos como Jhonatan García. Además de otros voceros de los pacientes, las IPS y las EPS.

“Llegó toda la artillería en contra de la reforma, es entendible. A pesar de eso, yo tengo que decir que fue un debate de mucha altura. Con el interés, indudablemente, de todos. Yo creo que coincidieron en llegar a consensos y estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue muy importante oírlos, porque más que atacar este proyecto lo que quieren es aportar y nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, aseguró el ministro.

En el espacio estuvo presente el exministro de Salud, Fernando Ruiz. En esta fotografía saluda al actual viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez Saldarriaga. - Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA

Comparto mi intervención en la comisión VII de la Cámara de Representantes sobre la reforma al sistema de salud: pic.twitter.com/OjeX3luFJ0 — Alejandro Gaviria (@agaviriau) May 16, 2023

“Hemos consensuado tantas cosas, que no están escritas. Por eso yo lo que les pido a ustedes es que entremos en el debate, con el fin de que lo que no tiene ningún problema lo aprobemos… Entremos ya de lleno en un debate donde vamos a mostrar, que lo que en un principio era el proyecto ya no lo es”, dijo Jaramilla al comienzo de su intervención, que duró alrededor de cinco minutos.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes debate la reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

A línea seguida se refirió al papel de la oposición.

“Yo quiero felicitar a los representantes de Cambio Radical, a los del Centro Democrático por traer a todas estas grandes personalidades. Aquí dejaron claro, lo que quieren y lo que desean para este proyecto, que estoy seguro de que en el proceso del debate vamos a ir solucionando las grandes inquietudes y problemas que probablemente han planteado acá y que no existen”, sostuvo.

Fue insistente con asegurar que han llegado a acuerdos. “Hemos consensuado, vuelvo y repito con todos los sectores en lo que respecta a las líneas rojas, líneas azules. Las, ¿cuáles son las otras? Naranjas, verdes”, agregó en un tono jocoso.

“Nos interesa, por supuesto, llegar a consensos y acuerdos para tener la mejor reforma en salud para los colombianos. Yo creo que ese es el interés, aquí no hay ningún otro interés más que eso. Me harían extensible al responder a todas las inquietudes de los honorables representantes y de más de 22 personas que pasaron por aquí, más adicionalmente los representantes, podríamos hablar que cerca de 30 personas hoy tuvieron la oportunidad de discutir extensamente”, sostuvo el jefe de la cartera.

Se reunirán con el Pacto por Colombia

En ese espacio, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó que se reunirán con los voceros del Pacto por Colombia, que en la tarde del 15 de mayo pidió retirar la reforma a la salud.

“Se solicita respetuosamente al Gobierno nacional, el retiro del Proyecto de Ley 339 de 2023 y que, atendiendo la invitación del Señor Presidente Gustavo Petro, de construir las reformas entre todos, se convoque a una gran mesa nacional para un debate amplio, con la indispensable evidencia técnica y científica, con la participación ciudadana y de las organizaciones del sector salud, que no sea un mero formalismo”, aseguraron.

Ante la solicitud que ha tenido gran acogida en la opinión pública, Jaramillo dio una respuesta.

“Esta misma tarde, creo que estaré reunido con el acuerdo por la salud que preside el doctor Galán, que estuvo acá, lo escuchamos detenidamente y seguiremos en ese proceso de diálogo y entendimiento para buscar el mejor consenso posible”, aseguró al cerrar su corta intervención.