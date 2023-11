Lo último: Adres giró más de $166.000 millones a las EPS por presupuestos máximos de octubre

Este miércoles 1 de noviembre, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) anunció que realizó un giro de 166.000 millones de pesos a las EPS del país.

Este es el pago correspondiente a los Presupuestos Máximos del mes de octubre, indicó la entidad por medio de su cuenta de X.

¡Atención! 🚨 La @AdresCol realizó un giro por más de $166 mil millones a EPS del país, correspondientes a los Presupuestos Máximos del mes de octubre. Así, la entidad hoy se mantiene al día en el pago de estos recursos. pic.twitter.com/OFqnpgVt1V — ADRES (@AdresCol) November 1, 2023

El director de esta entidad, Félix León Martínez, manifestó en un video en las primeras horas de la mañana, que este estos recursos “se giraron para dejar completamente al día el pago de los presupuestos máximos a todas las EPS del país”.

“En total, entre septiembre y octubre, se giró un billón de pesos por este concepto. De modo que quede claro que no se adeuda ni un solo peso de los presupuestos máximos del año 2023. Que las EPS tienen todo el recurso anticipado para pagar los servicios que están fuera de la UPC (Unidad de pago por capitación)”.

El pasado 31 de octubre, en una rueda de prensa organizada por el Ministerio de Salud, a la que asistieron, además de León, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.

El director de la Adres manifestó que tan solo a EPS Sanitas se le habían aprobado “130.000 millones de presupuestos máximos y se le giraron el mes pasado a esta EPS”.

Rueda de prensa Ministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo y director de la Adres, Félix León. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“[...] Es un jueguito contable muy bonito sobre el que el sistema no tiene control y que ya el Congreso ha señalado, claramente con los partidos políticos, que hay que acabar esa integración vertical porque no se puede seguir haciendo contratos de ‘yo con yo’. Las EPS contratan a sus propias empresas para que resulte en utilidades muy importantes, mientras no tratan así al resto de los prestadores”, sostuvo Félix León Martínez.

Finalmente, dijo: este “no es un problema, como lo quieren hacer ver, de atraso en los pagos del sistema. Es un problema del comportamiento de una EPS que maneja más de 5,8 millones de afiliados y que nos preocupa mucho, en el que tendrá que ver el señor superintendente de salud”.

Félix León Martínez director de la ADRES | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La difícil situación de Cruz Verde con EPS Sanitas

El anuncio del giro se da en medio de la coyuntura económica, tras el anuncio de Cruz Verde (la cadena de droguerías y farmacias), que suministra medicamentos incluidos y no incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS) a EPS Sanitas, de que ya no los dispensará más medicamentos No PBS a sus afiliados a partir del 15 de noviembre.

Sanitas no entregó detalles de la ejecución de las acciones pertinentes para defensa de los usuarios. | Foto: Semana.

Esto, debido a que EPS Sanitas ha incumplido las negociaciones entre ambas partes de los últimos tres años, indicaron por medio de un comunicado.

“Desde la entrada en vigencia de la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400.000 millones de pesos”, indicó Cruz Verde.

Asimismo, aseguraron que la cadena viene “asumiendo la totalidad de la carga financiera del faltante, lo cual ha implicado enormes esfuerzos para sostener la continuidad de los servicios, esperando siempre la construcción conjunta de una solución que garantice los tratamientos de los usuarios”.