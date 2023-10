“EPS Sanitas tiene uno de los peores comportamientos en recobros al sistema”: director de la Adres

Tras el anuncio de la cadena de farmacias y droguerías, Cruz Verde, que dispensaba medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas, de que no dispensará más medicamentos a partir del 15 de noviembre, el Ministerio de Salud organizó una rueda de prensa en la que estuvieron presentes, además del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el director de la Adres, Félix León Martínez, y el superintendente nacional, Ulahí Beltrán.

“ Tengo que decir que esta EPS tiene uno de los peores comportamientos en los recobros al sistema. Ya tuvo un problema muy grave con el Fosyga, que originó una serie de investigaciones . Es la que mantiene unos porcentajes de negaciones de las auditorías más grandes. No es la mejor práctica ni la más sana en términos de presentación de cuentas del sistema y por eso tiene uno de los porcentajes de glosa mucho mayor que otras EPS”, sentenció.

“Los acuerdos que faltan del 5 %, las EPS, que los firmen -si están de acuerdo- y si no, que demanden, -porque esa es la vía legal que queda-. Pero no más, volver a presentar cuentas viejas para mantener inflados los activos de las empresas”, enfatizó.

“De resto, las EPS las reciben adelantadas (los recursos), en el Régimen Subsidiado, la primera semana del mes y en el Régimen Contributivo, todas las semanas. Está la compensación y se han pagado los 7.58 billones de pesos y los 300,000, de cosas no UPC. El Gobierno se encuentra totalmente al día con las EPS ”, aseveró.

Por lo que expresó que “es un jueguito contable muy bonito sobre el que el sistema no tiene control y que ya el congreso ha señalado, claramente, con los partidos políticos, que hay que acabar esa integración vertical porque no se puede seguir haciendo contratos de ‘yo con yo’. Las EPS contratan a sus propias empresas y que resulte en utilidades muy importantes, mientras no tratan así al resto de los prestadores”.