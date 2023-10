“No puede uno entender que no les paguen a sus proveedores y hospitales públicos, mientras sus clínicas generan tantas ganancias”: MinSalud dice estar al día con Sanitas

“Todo se le ha pagado este año. Todo el año pasado. Pero siempre hay reclamos. Y salen a decir que hay dineros, que no se les ha pagado”, dijo el Minsalud, quien asegura que este año se han pagado 3,4 billones de pesos de presupuestos máximos a todas las EPS.

“Todo se le ha pagado este año. Todo el año pasado. Pero siempre hay reclamos. Y salen a decir que hay dineros, que no se les ha pagado”, dijo el Minsalud, quien asegura que este año se han pagado 3,400 mil billones de pesos de presupuestos máximos a todas las EPS.

Estos medicamentos no se entregarán a usuarios de EPS Sanitas, tras anuncio de Cruz Verde

“Estamos entrando a analizar por qué debe tanto Sanitas. Desde hace tres gobiernos Sanitas viene presentando las mismas cuentas. Y no es cierto que el Estado le adeude esos dineros. Todas sus clínicas tuvieron 300.000 millones de pesos de utilidades”, manifestó el ministro Jaramillo.

“A donde fueron a pagar cerca de 10 billones. ¿A dónde fueron a pagar las utilidades en pandemia cuando no prestaron servicios? La fácil es salir a acusar al gobierno. Ellos tienen negocios boyantes que crecen todos los días, y no pagan a sus proveedores. Y ahora vienen a echarle la culpa al Gobierno y al presidente”, aseveró.

“Estamos al día con Sanitas. No se les debe nada. Y ahora Sanitas les hace conejo a quienes fueron sus aliados en el pasado. Sanitas no puede creer que va a dejar de cumplir sus obligaciones como EPS. Cumple porque cumple. Con Cruz Verde o sin Cruz Verde. Pero ningún usuario de Sanitas se puede quedar sin sus medicamentos”, declaró.

Los usuarios de la EPS Sanitas se verán afectados en los próximos días, luego de que droguerías y Farmacias Cruz Verde anunciara este lunes, 30 de octubre, a través de un comunicado, que ya no puede seguir suministrándoles los medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados.