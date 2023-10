“Me dio dolor ver las estanterías un poco vacías”: usuarios de Sanitas muestran preocupación frente a la decisión de Cruz verde sobre el suministro de medicamentos

Cruz Verde informó este lunes, 30 de octubre, que comenzó a regir la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, la EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera “por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los $400.000 millones”.

De acuerdo con la empresa, tras más de tres años de negociaciones y además de diversas solicitudes hacia la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento.

Ante la noticia de no suministrar algunos medicamentos, los usuarios señalan que es un tema bastante “grave” y que el Gobierno solo se “roba los impuestos”.

Comentarios de usuarios

“Gravísimo, ¿Cómo pretende este gobierno que los pacientes accedan a estos medicamentos de los que depende su derecho fundamental a la salud? Muchos se encontrarán en serio riesgo vital. No es este el gobierno de la vida? ¿Cuántos colombianos sacrificarán para pasar su reforma?”, señaló @lkdalatierrita

Cruz verde, señaló que no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pag o, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica.

Pero al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos.

Como consecuencia, actualmente Cruz Verde expresó que no tiene la disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas.