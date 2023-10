Así le fue en las elecciones a la candidata de Francia Márquez en su “ancestral” Suárez (Cauca)

Suárez, Cauca, territorio de Francia Márquez, es un pequeño municipio en el que los grupos al margen de la ley y las presiones a las comunidades hacen parte del diario vivir. Políticamente no es homogéneo, pero Soy Porque Somos, el movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez, con aval del partido Independientes, del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quería poner alcaldesa. Se trata de Nasly Lucumí, una abogada con estudios de licenciatura en etnoeducación y una maestría en estudios interculturales que conoce bien el sector público .

Tras la derrota, la vicepresidenta Francia Márquez ha mantenido silencio y no se ha pronunciado en una cuenta en la que suele ser activa, la de la red social X.

Este medio obtuvo un audio de una reunión política que se llevó a cabo en una vereda de Suárez. La voz de la candidata que asiste al evento coincide con el de Lucumí y los asistentes se refieren a ella directamente. La mujer dio inicio a su pronunciamiento recalcando lo cercana que es a Francia Márquez, haciendo campaña con el nombre de la vicepresidenta, funcionaria que, por ley, no debe intervenir en política .

“Hoy, por ejemplo, vamos… Hay un proyecto… Yo hasta… Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo quiero decirles que yo soy muy cercana a la vicepresidenta. Hasta el pasado 25 yo trabajaba con ella. 25 de julio. No somos ni de derecha, no somos ni de izquierda. Nosotras somos mujeres suareñas que consideramos que es posible hacer las cosas diferente, ¿cierto?”, se escucha en el audio obtenido por SEMANA.