En la codiciada Cota (Cundinamarca) buscaron votos llevando a los cantantes Paola Jara y Jhon Álex Castaño; ¿les sirvió?

¡No más irrespeto, no al vandalismo! Nuestra campaña se ha basado en el respeto y se debe hacer democracia justa y honesta, no podemos permitir este tipo de actos. Los cotenses son los que deben escoger su voto la victoria es para ellos. En el transcurso de la campaña hemos tolerado faltas de respeto hacia mí, mi familia y grupo de trabajo no más, enfoquémonos en una democracia justa en donde mostramos y defendamos nuestro plan de gobierno. #CarlosMorenoAlcalde #ElCambioEsImparable