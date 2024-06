Desde el Concejo denuncian nuevo incumplimiento en el pago del ICBF a madres comunitarias en Bogotá

Luego de conocerse el sistemático incumplimiento de pagos a las Madres Comunitarias por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el presente año, el concejal del Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos, denunció un nuevo incumplimiento, pues pese a haberse pactado y anunciado un pago para el 11 de junio del presente año, dicho pago no llegó.

Según lo puntualizó el cabildante: “Lo que estamos denunciando es muy grave y va más allá de un nuevo retraso para pagar a las mujeres que atienden a la primera infancia más vulnerable de la ciudad. El ICBF había anunciado una “regularización de los pagos” desde el 11 de junio. Eso no ocurrió. Y lo que vemos, luego de solicitar vía derecho de petición que se aclarara lo sucedido a lo largo de este año, es que le tiran la pelota entre Ministerio de Hacienda y el ICBF”.

“Con la plata de la niñez y de las Madres Comunitarias no se juega, pero al parecer el Gobierno Nacional no comprende eso. Hay una incertidumbre total sobre los recursos para las Madres Comunitarias, hecho que se suma al anuncio del Ministerio de Hacienda de recortar un 5 % del presupuesto de todos los ministerios. Yo pregunto: ¿van a ser capaces de recortar los recursos para la primera infancia y las madres comunitarias?”.

El concejal también alertó sobre el riesgo de recorte de recursos destinados a pagar el subsidio económico para la vejez de las ex madres comunitarias:

“El ICBF ha sido hábil en la trampa. Descubrimos que ha dejado de otorgar 3.626 cupos a ex madres comunitarias y ex madres sustitutas en los últimos años, todo para no tener que comprometerse con estos recursos, dejando en vulnerabilidad a mujeres que le sirvieron al país y a la primera infancia durante toda su vida”, finalizó el concejal del Centro Democrático quien ha venido alertando de las problemáticas desde el primer trimestre de este año.