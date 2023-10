No la dejaron hablar: así fue la monumental chiflada a la vicepresidenta Francia Márquez en un evento en Popayán

La vicepresidenta Francia Márquez fue abucheada por al menos tres minutos en medio del encuentro ‘El Gobierno Escucha’, realizado este martes en el Coliseo Cubierto Campus deportivo Universitario Unicauca, de Popayán. Los presentes le pedían que se retirara del escenario, pues no era bienvenida en este espacio.

Fuentes que decidieron reservar su nombre indicaron que este acto se habría desencadenado por dos razones, “la primera es porque la vicepresidenta estaría apoyando a un candidato a la gobernación diferente al del Pacto Histórico, además porque no habría hecho mucho por la comunidad que tanto la apoyó en medio de la campaña política”.

Además, según algunos presentes, este mismo hecho se presentó con el actual gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí. “con la vicepresidenta fue peor, pero él también recibió el mismo trato por parte de los presentes, quienes al final se alteraron más porque no los dejaron hablar, como se había acordado antes del evento”.

“Nos indicaron que íbamos a tener un espacio de tres minutos para expresar nuestras necesidades y lo que estaba ocurriendo en el departamento, pero lastimosamente esto no fue posible, por lo que muchos se mostraron disgustados y empezaron a pedir la palabra como diera lugar, pues querían ser escuchados. Esta vez nosotros no pudimos, por lo que elevamos un llamado al Gobierno nacional para que la próxima vez nos escuche, pues es el “gobierno escucha”, pero no nos dan la palabra”, dijo.