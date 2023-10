Así le fue a Pastor Alape, el excomandante de las Farc que se lanzó como candidato

“Puerto Berrío es el pueblo donde nací, hice la primaria y parte del bachillerato. Salí en 1979 para la insurgencia y después del acuerdo de paz volví por el mismo río Magdalena que me llevó a la violencia. Me encontré en el pueblo con viejas amistades, unas nuevas y la familia, pero digamos que por el protagonismo que he tenido en la implementación del acuerdo de paz. He llegado aquí con la Comisión de la Verdad, algunas actividades con organizaciones de víctimas para que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos pueda desarrollar una acción concreta, con la JEP y otras instancias. La gente empezó a plantearme que los acompañara en este escenario. Yo me oponía a esto, no quise hacer parte del abanico de representantes al Congreso de Comunes porque considero que la política se puede hacer desde las bases con las comunidades y fortaleciendo la capacidad de acción en sus organizaciones para establecer políticas públicas. Pero después de todo un debate decidimos hacer un ejercicio para generar una conciencia política de lo público y sobre todo para garantizar que el Estado llegue a los territorios donde nunca ha hecho presencia. Acá tenemos unos fenómenos graves de violencia, hay más de siete bandas enfrentándose y creemos que una buena administración, con apoyo de las experiencias internacionales, nos permitiría dar alivio y derrotar esta violencia”, le dijo SEMANA cuando lanzó su candidatura.