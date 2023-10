Casi 40 años después, Colombia está por acabar con la roya en los cultivos de café

Colombia, un país mundialmente conocido por su producción de café, ha estado trabajando arduamente para combatir la roya, un hongo que afecta gravemente a los cafetales y que tiene presencia en el país desde la década de los 80. No obstante, desde el Centro de Investigación científica de la Federación Nacional de Cafeteros (Cenicafé), presentaron un informe que revela que a través de una campaña de renovación de cultivos, esta enfermedad está a punto de acabarse.

Es por esto que en la estrategia clave ha sido el desarrollo y la cooperación de todos los cafeteros, pero, no ha sido un proceso sencillo, ni por lo técnico, ni por las labores de aplicación.

“Los procesos de adopción por parte de los caficultores, digamos que no son muy fáciles en el sentido que la caficultura es un cultivo que es a largo plazo, tú pones una hectárea, la siembras en café y esperas que por los próximos 20 años esa hectárea siga produciendo café ”.

Gaitán asegura que los pasados fenómenos de la Niña, como por ejemplo el sentido entre el 2008 y 2010, donde la roya desbordó los cafetales y le costó casi la mitad de la producción al país, hizo que los productores tuvieran que adoptar estas variedades resistentes, y que tras la extendida temporada invernal reciente, logró que no se disminuyeran la cantidad de sacos, ni que los campesinos tuvieran pérdidas significativas.

Así se logró conseguir la variedad Colombia

Álvaro Gaitán explicó que la planta nace luego de un proceso de cruce de plantas, trabajo que ha tenido gran éxito, pues casi el 90 % de los cultivos de café en Colombia están libres de roya, según los cálculos que hacen desde Fedecafé, pero queda un 10 % que no se ha cambiado.

“Tienen que tener otras tres condiciones que son para nosotros los no negociables: que sean muy productivas, o sea que le den mucho café al productor, la otra es que estén adaptadas a esta condición nuestra que es de lluvias, y la última es la es que tiene que tener una calidad de tasa igual o superior a lo que veníamos sembrando antes . Los consumidores, lo que han ido notando es una mejora en la calidad”.

Si bien solo falta un 10 % para tener un control total de la roya, Cenicafé considera que este es un problema que está completamente controlado, aunque no se va a erradicar, algo que pasa con muchas enfermedades. No obstante, ya se trabaja para crear nuevas especies, que además ser inmunes con la roya, no les afecten otras patologías, tal vez la más riesgosa sea la que se conoce como el mal de las cerezas del café (CBD por sus siglas en inglés).