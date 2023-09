“No somos limosneros, somos cafeteros”: productores del grano aplazan paro nacional hasta después de las elecciones regionales

“El paro cafetero, el cual no se termina, se fortalece. En este momento no están las condiciones; respetamos la recolección de café en Colombia de todos nuestros compañeros cafeteros. Le decimos al presidente de la República que cumpla con la palabra empeñada”, fueron las palabras de uno de los líderes que encabezó el evento programado frente a una de las tiendas de Juan Valdez de la capital risaraldense.

“Le decimos, no señor presidente, no somos ni del gobierno ni en contra del gobierno; somos cafeteros que estamos aguantando hambre y que hoy aquí simplemente paramos para fortalecernos más y salir a las carreteras a pedir por las malas lo que usted no nos quiere dar por las buenas”, señaló el vocero.