Marcha de Batas Blancas | “Nueva propuesta de reforma a la salud cae en los mismos errores”: Pacientes Colombia

El movimiento de pacientes resalta que la severa crisis que golpea al sistema de salud colombiano “se manifiesta no solo a través de intervenciones administrativas forzosas a EPS, sino que también se ha exacerbado por la actual crisis financiera del sistema, la cual está comprometiendo seriamente la continuidad y la calidad de los servicios de salud de los que dependen millones de colombianos”.

A juicio de Silva, las mesas de concertación convocadas por el presidente Gustavo Petro, en el contexto de la crisis del sistema, para discutir una potencial nueva reforma, “parecen no buscar una solución integral e inclusiva. Al contrario, estas parecen fragmentar y excluir a los principales actores del sistema, entre ellos las IPS, clínicas y hospitales, proveedores de servicios de salud, gestores farmacéuticos, médicos y equipos de salud, pacientes y usuarios”.

“Sin la participación activa de los pacientes, no puede haber una reforma efectiva, es crucial que se escuchen las voces de quienes realmente dependen de estos servicios. No podemos permitir que se formulen políticas de salud sin incluirnos. La nueva propuesta de reforma está cayendo en los mismos errores, no está centrada en los pacientes”, enfatizó con urgencia Silva.