Ministro de Salud anunció que el Gobierno pagará en febrero 3 billones de pesos para ponerse al día con las EPS

Minsalud se pondrá al día con las EPS

“A pesar de las dificultades económicas, el gobierno ya tiene garantizados los recursos, para que no se diga que seguimos debiendo. Este mes tiene que terminar con todas las deudas pagas que puedan tenerse con las EPS. Para que no digan que no están suministrando medicamentos porque no tienen recursos”, indicó el ministro Jaramillo.