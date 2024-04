Neurólogo colombiano Francisco Lopera recibe el más importante premio de medicina por su investigación sobre el Alzheimer

En los inicios de los años ochenta, mientras realizaba su residencia de neurología en el Hospital San Vicente de Paul, en Antioquia, un joven Francisco Lopera examinó a un paciente con un raro caso de alzhéimer: tenía solo 47 años. A Lopera le pareció asombroso: esta enfermedad neurodegenerativa se presenta normalmente en adultos mayores, solo hasta después de los 65 años.

No fue el único hallazgo de ese día. Lopera advirtió, además, que en la familia del paciente otros parientes sufrían la enfermedad. “Entonces, advertí que se trataba no solo de un caso de alzhéimer precoz, sino hereditario; por eso me desplacé hasta Belmira (Antioquia) para indagar en las personas de esa familia y reconstruir todos los casos. Ese fue el comienzo de todo”.

El doctor Francisco Lopera, director del Grupo de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, lideró la investigación sobre la llamada 'mutación paisa'. | Foto: archivo semana

Así lo relató el médico en SEMANA, cuando explicó en que consistía la llamada ‘mutación paisa’ que mereció un artículo en la prestigiosa revista científica Nature Medicine, en 2023. El mismo que recibió el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, una distinción otorgada por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro, este 14 de abril, en Estados Unidos.

“Este reconocimiento es la máxima distinción que hemos recibido en 40 años de investigación”, afirmó el profesor e investigador Lopera Restrepo, coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia —GNA— de la Universidad de Antioquia (UdeA), al recibir el Premio Potamkin 2024 de parte de la Academia Americana de Neurología —AAN—, en la ciudad de Denver.

El Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases se creó en honor a Luba Potamkin, esposa del empresario estadounidense Víctor Potamkin, que en 1978 fue diagnosticada con la enfermedad de Pick, un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente a las áreas del cerebro que controlan la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Este premio es entregado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro.

Si bien este reconocimiento —considerado una suerte de nobel de la investigación sobre el alzhéimer— se otorga a una persona, Lopera advirtió que su agradecimiento por recibirlo no puede dejar de ser en plural, en honor a las decenas de estudiantes, investigadores, residentes, profesionales de la salud y pacientes que hacen parte del GNA —grupo de investigación adscrito a la Facultad de Medicina de la UdeA—.

El doctor Lopera se convierte así en el primer investigador de América Latina en recibir este premio que se otorga anualmente y reconoce los logros de un investigador científico que realiza un trabajo innovador, hace descubrimientos relevantes e impulsa el campo de estudio en enfermedades degenerativas cerebrales como alzhéimer y pick.

Francisco Lopera Neurólogo Doctor Investigador Facultad Nacional de Salud Publica Universidad de Antioquia UDA Investigador Medicina Medellín Colombia Revista Semana Fotos: Pablo Andrés Monsalve Mesa | Foto: Pablo Andrés Monsalve

“El trabajo liderado por el doctor Lopera con familias de Colombia con enfermedad de Alzheimer, por casi 40 años, ha contribuido de manera significativa al conocimiento que se tiene en el mundo sobre esta enfermedad y las enfermedades neurodegenerativas”, anotó Yakeel T. Quiroz, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard, directora del Laboratorio de Neuroimágenes de Demencia Familiar y del Programa Multicultural para la Prevención del Alzheimer —ambos del Hospital General de Massachusetts— y quién nominó al investigador de la UdeA al premio.

Quiroz , egresada psicología de la alma mater e investigadora afiliada al GNA, indicó que Francisco Lopera ha ayudado, además, a identificar formas de predecir el deterioro cognitivo en individuos con riesgo de demencia, a desarrollar herramientas de diagnóstico y pronóstico para el tratamiento y a la prevención temprana de las demencias.