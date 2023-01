“No estamos generando una crisis, la crisis ya existe”: ponente de la reforma a la salud defiende su propuesta

Ana María Soleibe es una de las profesionales de la salud que integra la Cumbre Social y Política por una Reforma Estructural al Sistema de Salud. De dicha organización, que ha llegado a contar con hasta mil voceros de otros grupos sociales como sindicatos y uniones de pacientes, salió el texto que hoy ya tiene el presidente Gustavo Petro y que sería radicado el próximo 6 de febrero.

Ahora, una de las más frecuentes críticas a la reforma que inicialmente planteó la ministra Carolina Corcho, quien previamente fue vocera de la Cumbre Social, ha sido que la idea destruiría lo bueno del sistema de salud colombiano. Sobre ese argumento en puntual, Soleibe aseguró que hay varias respuestas.

Ana María Soleibe, integra la Corporación latinoamericana Sur y hace parte del Comité de impulso de la reforma estructural al sistema de salud. - Foto: Suministrada por la entrevistada.

“No estamos generando una crisis, la crisis ya existe. Lo dijo la sentencia 760 de 2008 cuando hace un llamado de atención al Estado porque se está vulnerando de manera sistemática el derecho fundamental; lo dicen las 220 mil tutelas que se han presentado cada año históricamente dentro del sistema; lo dicen las más de un millón trescientas quejas que hay en la Superintendencia de Salud”, explicó.

Suma ejemplos como la crisis de las EPS que siguen funcionando o de las liquidadas, las deudas a las IPS.

“Lo que hemos visto es que cada vez hay mayor participación de lo público del Estado que asume el riesgo para mantener y evitar el colapso, a través de mandar los dineros a estructuras financieras privadas con patrimonio negativos, entonces no se justifica hacer esa transferencia, esa intermediación porque no ha dado resultado. Es evidente que esto es un fracaso”, añadió.

¿Cómo nació la Cumbre y por qué propusieron la reforma?

En medio de las acaloradas discusiones por el bosquejo de ideas que se han conocido sobre la reforma a la salud, se ha insistido en que esta es una propuesta de la sociedad civil. Y es que justamente la doctora Soleibe relató para SEMANA que la iniciativa tiene raíces en la sentencia T 760 de 2008.

Encuentro en el Hospital San Jorge de Pereira, de la Cumbre Social y Política por una Reforma Estructural al Sistema de Salud.

“La Comisión de Seguimiento se constituyó a raíz de la sentencia. A partir de allí se empieza a hacer un análisis muy minucioso sobre el sistema. En el 2015 surge la ley estatutaria, y se han hecho estudios comparativos de modelos de otros países, pero nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y ya hace aproximadamente tres años empieza a hablarse del derecho fundamental a la salud, de la vulneración. En noviembre del 2021 la Comisión de Seguimiento presenta un proyecto de ley y en una gran Cumbre Nacional se hacen los aportes de muchas organizaciones del país, de representantes de trabajadores, de campesinos, de etnias, de la academia y todos participaron con sus aportes y con esto ya se construye un proyecto de reforma concreto, por primera vez en tres décadas, que es el que se le presentó al presidente”, contó.

En este punto es clave señalar que como explicó la organización Así vamos en salud, la sentencia T-760 de 2008, “tiene como objetivo analizar diferentes facetas del “Derecho a la Salud” y valorar sus implicaciones con la finalidad de garantizar el goce universal equitativo y efectivo de este derecho”.

Específicamente, en un documento de 411 páginas, la Corte Suprema impartió órdenes para superar las fallas que afectan la prestación de este servicio y derecho.

Publicidad de encuentros en diferentes departamentos del país de la Cumbre Social y Política por una Reforma Estructural al Sistema de Salud. - Foto: Ana María Soleibe.

Finalmente, en todo pausado y convincente, Soleibe aseguró que además de las personas que tienen acceso a los servicios de salud en las capitales, las poblaciones de las zonas alejadas tengan el mismo derecho.

“Medio país no tiene oportunidad, no tiene un puesto de salud, no tiene intervención preventiva para tener posibilidad de una vida digna y a esas personas les tiene que llegar también el sistema de salud. Entonces lo que queremos es aprovechar lo positivo, entidades privadas muy buenas que atienden hoy pacientes y que seguirán funcionando dentro de la red del sistema, pero acabar esta intermediación que ha desviado los dineros para otras cosas diferentes a la salud, a pesar de que por mandato constitucional tienen destinación específica”, concluyó.

Por ahora, la Cumbre tiene programadas más jornadas de socialización, una de estas se desarrollará en las próximas semanas en La Guajira. Mientras tanto, se cuentan regresivamente los días para que se radique ante el Congreso, el texto final de una de las propuestas más apoyadas y odiadas del gobierno de Gustavo Petro.