¿Por qué la OMS dice que es clave vacunar a las mujeres embarazadas contra la covid-19?

Las mujeres que se encuentran en estado de embarazo pueden desarrollar síntomas graves después de contraer la covid-19, esto sucede con más frecuencia que la población general. Así lo muestran distintas investigaciones científicas que han aportado evidencia sobre la importancia de proteger a las gestantes contra esta enfermedad.

De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales, la Organización Mundial de la Salud les ha hecho un llamado a las mujeres embarazadas, sus familias y los gobiernos de sus 194 estados miembros que prioricen la vacunación anticovid de esta población.

“Las evidencias indican que las mujeres embarazadas con covid-19 tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves, de dar a luz a bebés prematuros y, potencialmente, de sufrir otros resultados adversos del embarazo, como el nacimiento de un bebé muerto”, señaló la OMS a través de una guía pedagógica.

En esa medida, indicaron que pueden tener “más probabilidades de requerir hospitalización, cuidados intensivos y ventilación invasiva para ayudarlas a respirar” que el resto de la población.

Y han advertido que si bien todas las gestantes se encuentran en riesgo, las más vulnerables son aquellas que tienen más de 35 años, presentan obesidad o tienen enfermedades como diabetes e hipertensión.

Evidencias de los beneficios de la vacunación

Los fetos pueden verse gravemente afectados si sus madres se infectan de covid-19. - Foto: Getty Images

La OMS ha señalado, sin embargo, que las mujeres embarazadas no entraron en los primeros grupos priorizados durante los planes nacionales de vacunación contra la covid-19 debido a que no había evidencia científica suficiente de qué efectos tenían las vacunas sobre ellas.

Esto se debió a que las farmacéuticas no incluyeron a gestantes dentro de sus primeros ensayos clínicos y, por lo tanto, no había datos suficientemente confiables como para asegurar que las dosis anticovid cumplían con los criterios de seguridad (que garantiza que la vacuna no va a generar efectos adversos graves) y eficacia (que da certeza sobre la protección que brinda contra el virus).

Las mujeres que están intentando quedar embarazadas también pueden recibir la vacuna anticovid, ha advertido la OMS. - Foto: Getty Images/Image Source

Pero más tarde empezaron a aparecer evidencias de que las vacunas eran capaces de mitigar los altos riesgos a los que se enfrentaban las mujeres embarazadas durante un caso de covid-19. De hecho, la OMS ha citado algunas evidencias que muestran los beneficios de la vacunación.

Por un lado, señalaron que hay cientos de miles de mujeres embarazadas que ya se han vacunado y a las cuales las autoridades sanitarias les están haciendo un seguimiento estricto.

“En varios países donde se administra un gran número de vacunas contra la covid-19 durante el embarazo, se vigila y evalúa a las mujeres embarazadas para detectar cualquier problema de seguridad. No se han detectado problemas de seguridad específicos del embarazo”, indicó la OMS.

El ente multilateral hizo referencia a los casos de varios países donde ya se han recogido datos al respecto. Por ejemplo, señalaron que en Estados Unidos hasta febrero del año pasado se habían vacunado 198.000 embarazadas. Las vacunas no tuvieron ningún tipo de efecto en los tiempos de gestación y los riesgos de aborto fueron los mismos de las mujeres que no se habían aplicado ninguna dosis.

A su vez, el ente multilateral señaló que se han adelantado investigaciones científicas en animales que muestran cuál es el desempeño de las vacunas y su relación con el sistema reproductivo, que han arrojado resultados alentadores.

La vacunación anticovid es segura y eficaz durante el embarazo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Se han realizado estudios especializados en animales, conocidos como estudios de toxicología del desarrollo y la función reproductora (TDFR), con todas las vacunas contra la covid-19 que cuentan con recomendaciones provisionales de la OMS. En estos estudios no se demostró ningún efecto perjudicial de la vacunación en animales gestantes y en sus crías”, agregó el ente multilateral.

Por último, la autoridad sanitaria señaló que las vacunas no usan el virus vivo, por lo cual no hay ninguna posibilidad de que las mujeres gestantes o sus bebés resulten con una infección después de aplicarse una dosis anticovid.