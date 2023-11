¿Por qué salen los ojos de pescado y cómo prevenirlos?

De acuerdo con los expertos, la mayoría de las verrugas plantares no son un problema de salud grave y con frecuencia desaparecen sin tratamiento, sobre todo en niños menores de 12 años.

De igual forma, indican que el sistema inmune de cada persona responde de una manera diferente ante el VPH y, por ello, no todas las personas que entran en contacto con el virus desarrollan verrugas. Las cepas del virus que causan verrugas plantares no son muy contagiosas. Por lo tanto, este no se trasmite fácilmente por contacto directo de una persona a otra.