¿Qué pasará con las horas extras de los trabajadores de la salud? Esto dijo la ministra de Trabajo

Uno de los puntos que más ha causado revuelo de la reforma laboral tiene que ver con el cambio en el pago de las horas extra y los recargos en días festivos y en horarios nocturnos. Por ello, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dio nuevos detalles sobre las medidas que incluirá el proyecto de ley tras una reunión con varios congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La reforma laboral plantea que los recargos dominicales y festivos pasarán a ser del 100 %, las horas nocturnas comenzarían a contarse después de las 6 p.m. y hasta las 6 a.m. y las horas extras no podrían ser más de 12 a la semana. No obstante, la ministra señaló que estos cambios no aplicarían para todos los sectores.

“Para dejar muy claro, todo lo que es el sistema de vigilancia privada mantiene su estatuto de vigilante. Nosotros eso no lo tocamos. En materia de salud, tampoco tocamos las relaciones del sector. Ellos tienen un estatuto propio y una carrera propia. Cuando la reforma a la salud se apruebe nosotros entraremos a reglamentarla”, indicó Ramírez en una entrevista con el medio Noticias Caracol.

En efecto, la reforma a la salud da detalles sobre las condiciones laborales que tendrán los trabajadores de las instituciones de salud del Estado (ISE). Entre otras cosas, se plantea el fin de los contratos por prestación de servicios y la tercerización laboral, pues se advierte que el personal sanitario debe ser contratado “por término definido o indefinido, por obra o labor”.

Así mismo, se plantea que este régimen laboral aplicará para todas las ISE y las Instituciones mixtas con participación del Estado igual o superior al 90%. En otras palabras, los empleados del sector salud que trabajen con entidades públicas serán denominados como “trabajadores estatales de la salud”, de acuerdo con el texto de la ponencia para primer debate de la reforma a la salud, que se está estudiando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Un alto porcentaje de los trabajadores del sector salud trabajan con contratos por prestación de servicios. - Foto: Getty Images

“En materia de la jornada laboral, los trabajadores estatales de la salud de las Instituciones de Salud del Estado-ISE, se regirán por el Decreto Ley 1042 de 1978 o por las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan; el Consejo Directivo (de las ISE) señalará la manera como se dará cumplimiento a la jornada laboral en donde se tendrá en cuenta la naturaleza del cargo o actividad, la intensidad horaria y su cumplimiento por áreas de servicio”, se leía en la ponencia para primer debate de la reforma a la salud.

Es decir, para ellos regirían las mismas normas que para otros empleados públicos, según lo establece el Decreto Ley 1042 de 1978.

En los próximos días, la Comisión Séptima de la Cámara empezará a votar el articulado de la reforma a la salud. - Foto: guillermo torres-semana

Sin embargo, no hay claridad sobre el futuro de las condiciones laborales que tendrán los trabajadores de la salud que seguirían vinculados al sector privado, el cual representa una buena porción de las instituciones prestadoras de salud que hoy operan en territorio nacional. Además, las condiciones en el sector público solo quedarán en firme una vez sea aprobada la reforma a la salud.

La reforma a la salud está en pausa

Vale decir que el debate de este proyecto de ley está estancado en el Congreso. Y si bien a mediados del mes pasado fue aprobada la ponencia positiva para primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, la votación del articulado aún no ha sido programada, aunque el Gobierno nacional está en conversaciones permanentes con los partidos políticos.

La presidenta del Partido de la U Dilian Francisca Toro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo han tenido acercamientos. - Foto: Foto 1: Guillermo Torres (Semana) / Foto 2: Twitter Guillermo Alfonso Jaramillo

De hecho, SEMANA conoció que en los últimos días ha habido varios acercamientos entre el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro. En las conversaciones también ha entrado el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien tendrá un papel clave en el trámite que tendrán las reformas del Gobierno en las próximas semanas.

Incluso se están manteniendo diálogos con el Partido Liberal, cuyo jefe natural es el expresidente César Gaviria. De hecho, este medio confirmó que el ministro Jaramillo ya había mediado en las conversaciones anteriores entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las toldas liberales.