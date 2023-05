¿Qué precio tiene la vasectomía en Colombia y a partir de qué edad se puede realizar?

Se trata de uno de los procedimientos quirúrgicos más efectivos para evitar embarazos no deseados.

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se le aplica anestesia local al paciente y se cortan unos conductos llamados deferentes, que son los encargados de transportar a los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.

En la práctica, impide que estas células masculinas salgan de los testículos y, con ello, evita que puedan fecundar el óvulo de su pareja durante una relación sexual. Por ello, es considerado como uno de los métodos de planificación más efectivos.

De acuerdo con MedlinePlus, la enciclopedia médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, pese a que los pacientes están despiertos durante la cirugía, no pueden sentir dolor a raíz de la anestesia local.

Antes del procedimiento, el cirujano procederá a limpiar y, en algunas ocasiones, rasurar el escroto para luego inyectar la anestesia. Luego, le hará al paciente una incisión pequeña en la parte superior de su escroto para proceder, más adelante, a ligar los conductos deferentes y cortarlos por separado.

Por último, el profesional de la salud procederá a cerrar la herida y cogerle puntos de sutura o, en algunas ocasiones, con goma quirúrgica, según detalla la fuente médica.

“La vasectomía puede recomendarse para hombres que estén seguros de no querer embarazar a una mujer en el futuro. Una vasectomía vuelve a un hombre estéril (incapaz de embarazar a una mujer). La vasectomía no se recomienda como una forma de control de natalidad a corto plazo. El procedimiento para revertir una vasectomía es una operación mucho más complicada y es posible que el seguro no la cubra”, explica MedlinePlus.

En caso de querer practicarse la vasectomía basta que lo discuta con su médico tratante. - Foto: Getty Images

En esa medida, la fuente médica indica que la vasectomía puede ser una buena alternativa para hombres que tengan una relación y estén de acuerdo con su pareja en que no quiere tener hijos en adelante.

También puede ser una gran opción cuando el embarazo pueda representar un riesgo para la vida de su compañera o incluso cuando uno o ambos miembros de la pareja padezcan trastornos genéticos que podrían ser difíciles para un bebé.

Los pacientes adultos mayores también pueden practicarse una vasectomía si así lo consideran. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez se practica la vasectomía, se puede evitar el uso de otros anticonceptivos, aunque esto no es 100 % seguro a la hora de evitar un embarazo, pues siempre hay un margen de error.

Eso sí, no representa mayores complicaciones para los hombres que deciden someterse al procedimiento.

“No existe ningún riesgo serio para la vasectomía. El semen se examinará en los meses posteriores a la operación para verificar que no contenga espermatozoides. Como sucede con cualquier procedimiento quirúrgico, se puede presentar infección, hinchazón o dolor prolongado. El seguimiento cuidadoso de las instrucciones para el tratamiento posoperatorio reduce estos riesgos de manera significativa”, puntualiza MedlinePlus.

¿Cuesta hacerse la vasectomía en Colombia?

La buena noticia es que en Colombia la vasectomía es un procedimiento que se encuentra dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esto implica que su costo lo respalda el sistema de salud colombiano y, por lo tanto, no tiene costo, aunque podría consultarse con la EPS si hay algún copago o cuota moderadora.

En pocas palabras, para practicarse la vasectomía, basta con que los pacientes le manifiesten su intención a los médicos tratantes y, de esa forma, les programen el procedimiento.

Los pacientes mayores de 18 años pueden solicitar hacerse la vasectomía en la EPS. - Foto: Eduardo Hernández

Pero si quieren practicarse la vasectomía por medio de un servicio privado también hay otras alternativas. Por ejemplo, Profamilia advierte que “cualquier hombre mayor de 18 años y en pleno uso de sus facultades mentales se puede realizar la cirugía, independientemente de si tiene hijos o no”.

Así mismo, descarta por completo algunos mitos como el hecho de que los hombres puedan sufrir de problemas como disfunción eréctil o pérdida del deseo sexual.