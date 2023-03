¿Qué pasa si a una mujer se le olvida tomar la pastilla anticonceptiva?

Es clave saber cómo actuar en estos casos para evitar embarazos no deseados.

Las píldoras anticonceptivas son uno de los métodos de planificación más frecuentes en Colombia. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en territorio nacional alrededor del 19 % de las personas usan un método anticonceptivo hormonal.

Una de las dificultades que tiene la planificación con píldoras es que estas se deben tomar a diario y requieren de una juiciosa aplicación para garantizar su efectividad. En otras palabras, las personas que optan por esta alternativa requieren una memoria aguda para no olvidar ingerir su dosis anticonceptiva diaria.

Por eso mismo es que en ocasiones hay pacientes que se despistan y pasan un día completo sin tomar las píldoras. ¿Qué hacer en esos casos? Al revisar las fuentes médicas, es notorio que no hay consenso sobre los pasos que se deben seguir.

Para empezar, hay que decir que las píldoras anticonceptivas tienen, básicamente, dos efectos en el cuerpo. Por un lado, impiden que las mujeres tengan un proceso de ovulación, que es cuando el ovario libera un óvulo y este desciende por una de las trompas de falopio y se alista para ser fecundado.

Además, las píldoras también evitan que el esperma llegue al óvulo, lo cual genera que la posibilidad de quedar embarazada se reduzca de forma drástica después de tener relaciones sexuales.

Cuando las mujeres toman sus píldoras durante todos los días del mes, tal y como lo indica la recomendación médica, la efectividad de este método anticonceptivo es cercana al 99 %. No obstante, si el tratamiento se interrumpe, esta efectividad decae.

“Si te olvidas de tomar una pastilla, o varias, durante un ciclo, podrías correr un mayor riesgo de tener un embarazo no deseado durante ese ciclo”, indica la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Algunas organizaciones médicas recomiendan usar condones durante los siete días siguientes después de olvidar la toma de una píldora anticonceptiva. - Foto: Getty Images

Según esa fuente médica, la medida más segura que se puede implementar para evitar un embarazo no deseado en esos casos es usar un segundo método anticonceptivo, como el condón o incluso la abstinencia. Esto se recomienda con mayor énfasis en los casos en los que las mujeres han olvidado tomar más de una píldora.

Otras fuentes médicas piden tener en cuenta otros factores para saber cómo actuar. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij) señala que si una paciente olvidó tomar una de sus píldoras anticonceptivas, lo primero que debe hacer es tomar la dosis tan pronto como sea posible y luego continuar con el resto de dosis habituales.

Píldora anticonceptiva para hombres. - Foto: Getty Images/Image Source

“Si te diste cuenta cuando ibas a tomar la pastilla en el horario habitual, que ayer no la tomaste, toma las dos juntas y luego continúa las siguientes en el horario habitual. En estos casos la eficacia anticonceptiva no se altera y no es necesario usar otro método complementario”, señala la Sagij.

No obstante, esta no es la misma postura de todas las organizaciones y profesionales de la salud, pues algunos consideran que siempre que se olvide tomar una píldora anticonceptiva por más de 12 horas, las pacientes deben recurrir a un método de respaldo.

Las medidas cambian dependiendo de la semana del ciclo en la que se encuentre

El Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla (España) sostiene que si pasan más de 12 horas de retraso “es posible que la acción anticonceptiva se haya reducido y actuáremos de diferente modo según la semana del ciclo” en la que se encuentre la paciente.

“Si estás en la primera semana debes tomar el comprimido olvidado tan pronto como te acuerdes, aunque ello te obligue a tomar dos a la vez. A partir de aquí seguirás tomando los comprimidos a la hora habitual. Además, durante los siguientes 7 días debes utilizar un método barrera (preservativo)”, señala el colegio español.

No obstante, esa organización advierte que si las personas se olvidan de tomar las dosis durante la segunda semana, los riesgos disminuyen.

Para evitar pruebas de embarazo positivas, lo mejor es usar un método de antinconcepción de respaldo tras un descuido con el consumo de píldoras anticonceptivas. - Foto: Getty Images/Image Source

De hecho, señalan que si las siete dosis anteriores se tomaron de forma correcta, no habría que hacer uso de otros métodos anticonceptivos en caso de que solo se haya olvidado una dosis. Si el despiste es con dos dosis o más, sí deben usarse otros métodos anticonceptivos al menos durante los siguientes siete días.

Ahora bien, si el descuido se da en la tercera semana del ciclo, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla dice que el riesgo puede ser más alto. Por ello, plantea dos alternativas.

“Toma el comprimido en cuanto lo recuerdes, tomando 2 juntos si ha pasado un día completo y comenzar un segundo envase sin hacer descanso (o sin tomar los comprimidos placebo)”, es una de las recomendaciones.

O también señala que las pacientes pueden considerar que el día del olvido fue el primer día de descanso entre ciclos, es decir, el primer día de toma de placebos. En esa medida, se pueden completar los otros siete días para comenzar un nuevo envase. De igual forma, lo mejor es seguir utilizando preservativos mientras tanto.

“Si el olvido ha sido de 2 o más comprimidos, el riesgo de pérdida de efecto anticonceptivo es aún mayor”, indicaron. En esos casos, señalan que las pacientes pueden optar por suspender la toma de anticonceptivos y usar el condón hasta el comienzo del siguiente período y, a partir de allí, empezar un ciclo nuevo.

Según el colegio, otra opción para esos casos es “tomar el comprimido que corresponda a ese día cuando lo recordemos y continuar con el envase dejando los comprimidos olvidados. Usaremos también preservativo durante 7 días. Si al reiniciar la toma nos quedan más de 7 comprimidos activos, continuaremos el ciclo habitual. Si nos quedasen menos de 7, al terminarlos comenzaremos otro envase sin descansar”.