Recomendaciones del Invima para comprar bebidas alcohólicas y alimentos en navidad

Sospeche de etiquetas que presenten características y colores que no le son propios, se encuentren deterioradas, se rasguen fácil o pierda su color al tacto.

Sospeche de bebidas alcohólicas con características extrañas, de apariencia turbia, con sólidos suspendidos o sabores u olores no característicos . Se sugiere mover en sentido rotatorio la botella para confirmar las características del líquido.

No consuma bebidas destiladas producidas en alambiques o de otras formas artesanales.

Los productos cárnicos y lácteos no deben presentar características físicas como: pérdida de vacío en productos que posean este empaque, escurrimientos, olores y colores no propios del producto y líquido pegajoso en la superficie del producto.

Cuando realice de manera conjunta adquisición de alimentos que requieran y no requieran refrigeración, preferiblemente deje para el final la compra de aquellos que por su naturaleza deben mantener la refrigeración, evitando así el deterioro y/o desarrollo de bacterias u otros microorganismos que puedan afectar la inocuidad de los alimentos.

Verifique que los productos enlatados estén en buen estado. No deben presentar abombamientos, hendiduras, rupturas, suciedad, golpes u óxido.

Si no va a consumir la totalidad de un producto enlatado, retírelo de la lata, guárdelo en un recipiente con tapa y consérvelo en refrigeración.

No guarde alimentos cocidos durante mucho tiempo, aunque se encuentren en el refrigerador. Los alimentos sobrantes no deben guardarse en el refrigerador durante más de 3 días y no se deben recalentar más de una vez, es por esto por lo que es importante calentar solo las porciones de los alimentos que se van a servir o consumir. Verifique la fecha de vencimiento • La fecha de vencimiento debe leerse claramente.