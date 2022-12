¿Se bajarán los estándares sanitarios? El Invima reveló detalles de su reforma interna

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que está alistando una reforma interna para mejorar los servicios que le presta a la ciudadanía y la agilidad de los procesos que lleva a cabo.

A su vez, se espera que haya cambios en lo que respecta a reabrir los mataderos municipales, una propuesta que lanzó a mediados de noviembre el propio presidente Gustavo Petro. Este será un efecto colateral de la transformación que se está alistando para el Invima.

Durante un debate que se desarrolló en la Comisión Séptima del Senado, el director del Invima, Francisco Rossi, aseguró que el modo en el que se planteó la comercialización de carne en Colombia estuvo orientado hacia la exportación. Por ello, argumentó, les aplicaron unos requisitos de calidad tipo exportación a los productores de carne.

No obstante, varios expertos manifestaron su preocupación por lo que implicaría la reducción de estándares de calidad para la salud pública en Colombia.

“Se nos dice mucho, hablando de medicamentos o de cosméticos, que lo que queremos en esta discusión de reestructurar el Invima es bajar el estándar de calidad. Y deberíamos tener los estándares más altos”, aseguró Rossi.

“El mejor cerdo que yo me he comido en la vida me lo he comido en mi casa, porque las normas y el cuidado con los cuales se prepara la mejor calidad de carne es el que se sacrifica en la casa. Pero ese sacrificio no se hace para fines comerciales. Hay escalas y hay unas exigencias de calidad distintas para lo que yo hago en mi casa y para lo que se hace en un municipio de 5.000 habitantes o en una ciudad de 8 millones de habitantes”, aseguró Rossi.

E indicó que esto no necesariamente significa que la calidad de lo que se hace en las ciudades sea mejor que la de los municipios.

Los detalles de la reforma al Invima

A través de las redes sociales ya han empezado a circular algunos detalles de lo que será la reforma al Invima. Por un lado, se conoció que habrá una “reducción en el peso relativo de los registros sanitarios”. Por el contrario, advirtieron que habrá una mejor vigilancia en los establecimientos comerciales.

Además, el director Rossi ha vuelto a hacer énfasis en que los estándares internacionales no necesariamente deben ser aplicados en el contexto local. De hecho, señalaron que una de las propuestas de la reforma apunta a no “imponer” ese tipo de regulaciones internacionales.

“El Invima cuenta con muy buena imagen institucional a nivel internacional, gracias a los procesos regulatorios de calidad; sin embargo, a nivel nacional se necesita adaptar los procedimientos a las necesidades locales”, indicó Rossi, durante una reunión en la que socializó la transformación que está planteando para el Invima, junto a la ministra de Salud, Carolina Corcho.

También revelaron que dejarán de pedirles registros sanitarios a los “alimentos de bajo riesgo”, que en otras palabras significa que no les harán controles de calidad a esos productos. Y advirtieron que buscarán fortalecer la planta de personal del Invima. Esto se hará por medio de aplicar la “carrera administrativa, salarios competitivos y meritocracia”.

Los recientes anuncios sobre el futuro de la entidad sanitaria han despertado interrogantes entre opositores y expertos en salud.

Según borrador de reforma de Invima se plantea bajar estándares.



El argumento: por encima de cierto nivel de inversión no incrementa calidad, pero hay riesgo de que estándares bajen tanto para favorecer intereses particulares nacionales, y eso sería grave para la Salud Pública pic.twitter.com/5rbWbflEUS — Julián A. Fernández-Niño (@JFernandeznino) December 3, 2022

“Según borrador de reforma de Invima se plantea bajar estándares”, aseguró el exdirector de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández, a través de su cuenta de Twitter.. “El argumento: por encima de cierto nivel de inversión no incrementa calidad, pero hay riesgo de que estándares bajen tanto para favorecer intereses particulares nacionales, y eso sería grave para la Salud Pública”, indicó.