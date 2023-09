¿Se dejarán de prestar servicios a los usuarios? Famisanar da detalles sobre la intervención hecha por Supersalud

La situación alarmante en las EPS no acaba. Cada vez más es frecuente escuchar que una entidad tiene que ser intervenida por quejas o situaciones económicas, entre otros motivos. Para esta ocasión, la protagonista es la EPS Famisanar.

Entre las inconformidades más comunes están los obstáculos en el acceso a servicios de salud, representados en la negación en la asignación de citas o consultas; la falta de oportunidad en la atención de servicios de salud, y el no reconocimiento y pago de prestaciones económicas.

La noticia le cayó por sorpresa a los usuarios, por lo que las dudas en relación con la continuidad de la EPS quedaron sobre la mesa. Como respuesta , la entidad indicó que no entró en proceso de liquidación, lo cual implica que sus afiliados no deben pedir traslado a otra entidad prestadora.

“¿Debo hacer trámites distintos a los que he hecho?”, fue otra de las preguntas más frecuentes en los usuarios. Sobre este punto, Ángel señaló que no, debido a que las medidas aplicadas por las autoridades no guardan relación con cambios en los procedimientos que solicitan los usuarios en los diferentes servicios proporcionados.