Desgarradores testimonios de pacientes con cáncer en Bogotá; denuncian que Famisanar los dejó sin tratamientos: “Es un homicidio colectivo”

“Nos están matando. Estamos recayendo. La vida se nos va”, en esas desgarradoras frases se resume el sufrimiento que están viviendo cientos de pacientes con cáncer en Bogotá, a quienes la EPS Famisanar, según denuncian, los dejó, de un momento a otro, a la deriva, sin sus respectivos tratamientos de quimioterapia y con graves problemas de salud.

Lo alarmante es que cada segundo que pasa sin que estos pacientes oncológicos reciban sus medicamentos, significa un grave retroceso en sus procesos de recuperación, pero esto a la EPS Famisanar pareciera no importarle.

De acuerdo con los diferentes y angustiosos relatos de estos pacientes en poder de SEMANA, ellos llevaban varios meses e incluso años recibiendo sus quimioterapias en la clínica San Diego, pero Famisanar, sin previo aviso, canceló el convenio que tenía con esta IPS, por lo que la clínica no volvió a atenderlos y a la fecha siguen sin una respuesta clara de la entidad prestadora de salud; mientras tanto, su vida se les apaga poco a poco.

El cáncer de ovario es una grave enfermedad que aqueja a las mujeres. | Foto: Getty Images

Una madre cabeza de hogar, con 54 años de edad y docente de profesión, es una de las pacientes perjudicadas. “Padezco un cáncer de ovarios, he sido tratada con bastante éxito en la clínica San Diego desde el año 2019, pero he recaído; en estos momentos estoy en proceso de regresión y necesito con urgencia el tratamiento oncológico que me ofrece la clínica, pero resulta que Famisanar, sin decirnos y sin ningún proceso de transición, canceló el convenio con la clínica y nos dejó sin tratamientos a cientos pacientes”, aseguró la mujer.

Según lo afirmó la paciente en diálogo con esta revista, lo que está sucediendo es un “verdadero homicidio colectivo. Se cancelaron cirugías, quimioterapias, exámenes, y con esta enfermedad es muy grave porque el riesgo de morir es muy alto”.

“La respuesta es que debíamos esperar entre 8 y 15 días hábiles, que nuestros radicados entraban a ser estudiados para que nos pudieran responder de manera individual a cada uno, pero nosotros conocemos a Famisanar y sabemos que las respuestas se van a demorar mucho más”, señaló la mujer con bastante preocupación.

Ella no titubea al puntualizar que esta espera puede ser catastrófica para ella o para muchos otros pacientes más, pues pueden morir esperando la reactivación del tratamiento. Mientras eso pasa, la enfermedad día a día les recuerda lo frágiles que son. “El dolor es insoportable, ya ni las lágrimas pueden calmar el sufrimiento”, dice con la voz entrecortada.

El dolor se ha vuelto verdaderamente insoportable para esta mujer. | Foto: Getty Images

Una joven de 29 años de edad, con cáncer de cuello uterino, también está padeciendo no solo de la enfermedad, sino de la falta atención por parte de Famisanar.

“En el año 2020 fui diagnosticada con cáncer maligno de exocérvix grado 4, y he venido recibiendo mi tratamiento en la clínica San Diego, pero a mediados de julio la clínica nos informa que se suspende la atención debido a que Famisanar suspendió el contrato, por lo que no ha sido posible la atención con especialistas, en urgencias, ni en laboratorios, ni mucho menos con quimioterapias, y la única respuesta de Famisanar es que debemos esperar a la renovación del contrato”, comentó.

Y agregó: “después de quejas a la Superintendencia de Salud y tutelas, Famisanar volvió a renovar el contrato con la clínica, pero no ha sido posible la entrega de medicamentos para quimioterapia, puesto que la EPS no los ha enviado, pero tristemente el cáncer no da espera y es una enfermedad que avanza muy rápido”.

La mujer pide que se le restablezca su tratamiento cuanto antes. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Una paciente oncológica con cáncer de seno desde el año 2017 es otra de las afectadas. La forma en la que ella se enteró de que no la iban a atender más es indignante. “En la clínica San Diego me estaban atendiendo con mi tratamiento, y el día menos pensado, por medio de un mensaje de WhatsApp me dieron la sorpresa que la clínica ya no tenía convenio con Famisanar, que ha sido mi EPS desde 1993, y que no me podían seguir atendiendo”, precisó.

“Me dejaron desprotegida, es un tratamiento que no puedo dejar, pero a ellos no les importa. Nosotros, los pacientes, no les interesamos”, puntualizó la mujer, quien debe recibir las quimioterapias de por vida.

Una valiente mujer, campesina a mucho honor, y residente en una vereda del municipio de Carmen Carupa, en Cundinamarca, y quien debe venir seguidamente a Bogotá a recibir sus quimioterapias, también se siente abandonada por Famisanar, más aún cuando su marcador tumoral es bastante elevado y su vida está en alto riesgo.

“Hace dos años me dio cáncer de ovario nivel 4, me hicieron la cirugía, me los quitaron, me hicieron las quimioterapias, a la sexta quimioterapia terminé el tratamiento, pero mi antígeno de cáncer siguió elevándose, por lo que me hicieron otras cuatro quimioterapias más, pero mi nivel de antígeno subió a 2.050, y no sé ahorita, con la suspensión del tratamiento, en cuánto esté, y la verdad sí estoy preocupada porque me hizo metástasis en un ganglio linfático inguinal”, expresó la mujer, quien a pesar de la crítica situación por la que está pasando no borra una sonrisa de su rostro, pero de quien la angustia se apodera poco a poco.

Es así como ella hizo un clamor, no solo a Famisanar y la Supersalud, sino también al Estado: “No jueguen con nuestra salud, dennos la oportunidad de vivir hasta donde más podamos”.

Como estas mujeres, son otros más los testimonios en poder de SEMANA, quienes a lo unísono claman que no les arrebaten la esperanza de vida y le exigen a Famisanar que les responda.

El cáncer en los pacientes no da espera. | Foto: Getty Images

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante de Dignidad, Manuel Sarmiento, exigió respuestas inmediatas a la EPS y la Secretaría de Salud.

“Una verdadera tragedia están viviendo cerca de 400 pacientes de cáncer afiliados a la EPS Famisanar, quienes llevan más de un mes y medio sin recibir sus quimioterapias. La Secretaría de Salud ha dicho que va a intervenir para resolver el problema y Famisanar ha prometido que va a renovar el convenio con esa clínica, pero hasta el momento solo le han ofrecido a 12 de 380 personas las quimioterapias que se necesitan, por lo que Famisanar está literalmente matando a cerca de 400 pacientes. Mi exigencia es al secretario de Salud, Alejandro Gómez, y a todas las entidades de salud para que obliguen a Famisanar a responderles a sus pacientes”, señaló Sarmiento de manera tajante.