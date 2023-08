¿Cómo avanza Colombia en la lucha contra el cáncer? Estos son los grandes desafíos

Según el Instituto Nacional de Cancerología (INC), en Colombia se detectan anualmente 81.596 nuevos casos de cáncer y los índices de mortalidad indican que al año mueren 40.300 colombianos por complicaciones asociadas a esta enfermedad.

De igual forma, de acuerdo con la cuarta edición del ‘Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia’ del INC, tanto en hombres como en mujeres, las zonas de mayor riesgo por cáncer están en el centro del país, particularmente en el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá.

Recientemente, los resultados de la ‘Gran Encuesta: Barreras Pacientes con Cáncer Colombia’ realizada por All Can, arrojaron que la mayor dificultad para los pacientes en Colombia es el diagnóstico, generando que algunos tipos de cáncer frecuentes como el de mama, pulmón, colon, recto y próstata no sean detectados ni tratados oportunamente.