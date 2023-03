Video | Hasta encadenados, pacientes de Emssanar en Cali reclamaron insumos médicos pendientes

La EPS Emssanar tiene alrededor 1.9 millones de afilados en los departamentos de Valle, Nariño, Putumayo y Cauca. En este momento se encuentra bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha medida se vence en junio.

La entidad ha estado en el ojo del huracán por las mismas razones que llevaron a la SuperSalud a intervenirla, se ha informado de fallas en el servicio que han puesto en riesgo la salud algunos afiliados.

Por eso, de diferentes maneras los pacientes en una situación más preocupante han reclamado por sus necesidades. El hecho más reciente se presentó este 17 de marzo en Cali, donde un grupo de personas en silla de ruedas, pacientes con cáncer y mamás como Katerin Cabezas Olave hicieron un plantón y hasta se encadenaron.

Katerin Cabezas Olave es mamá de un menor de edad con una enfermedad huérfana. - Foto: Luciano Calderón, veedor de salud de Cali.

“Tengo un menor de 15 años con 20 patologías. Su vida depende 100% de los medicamentos. Esta no es la primera vez que decido encadenarme. En varias ocasiones me ha tocado tomar las vías, de hecho”, contó Olave en conversación con SEMANA.

Sucede que su hijo tiene autismo severo, epilepsia refractaria, hipogammaglobulinemia, retraso mental severo, esquizofrenia, hipotiroidismo, rinitis, dermatitis crónica y 12 enfermedades más. Entre lo que necesita están las terapias, los suplementos y medicamentos más vitales como los anticonvulsivos.

“Tampoco le pueden faltar las pastillas para el hipotiroidismo, esa pastilla es vital para él, no le pude faltar, todos días la debe tomar… Él se ha deteriorado cada día más, es muy difícil de manejar porque es un paciente psiquiátrico. Camina, pero en puntas, no se vale por sí mismo, no habla, hay que bañarlo, vestirlo. Es demasiado agresivo”, contó con preocupación Katerin, quien tiene 6 meses de gestación.

Cronología de reclamaciones a la EPS

Desde que el hijo de Katerin nació, ha estado afiliado a Emssanar. Y desde entonces, por su situación, comenzó una serie de tutelas y desacatos, reclamos y más reclamos, que aún continúan.

“Desde que nació, desde el 2011 instauré la tutela para que se me brindaran los derechos, porque tengo cantidad de incidentes de desacato. Se le debe hacer entrega de todo lo requerido, terapias, insumos, suplementos, citas médicas…”, recordó Olave.

Quien también manifestó que por la falta de respuesta se ha encadenado varias veces y en otros espacios.

“En octubre de 2021 me encadené en la sede de la gobernación, en una toma pacifica para que Emssanar nos diera respuesta. Para julio del año 2022 decido encadenarme por lo mismo, para pedir los insumos y medicamentos. El 2 de octubre decidimos tomarnos la Superintendencia de Cali, durante tres días”, añadió la mujer que hace parte de la Veeduría Nacional Mi Comuna.

Al plantón en la sede de Emssanar también asistieron pacientes en silla de ruedas. - Foto: Luciano Calderón, veedor de salud de Cali.

En ese momento lograron conversar con el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán, con el interventor de la EPS, Juan Manuel Quiñones, con la delegada Miriam Vargas y también con representantes de la Defensoría del Pueblo.

“Quedamos en un acuerdo de que no se iban a dilatar más los procesos, sin barreras administrativas. Octubre y noviembre estuvo bien todo, pero para el 2 de diciembre empezaron nuevamente las falencias. Que no tenían medicamentos, la IPS decía que era la EPS, la EPS decía que era la IPS. Así se acabó diciembre y llegó enero, hasta que un día nos dijeron que no había contrato porque hay miles de barreras administrativas”, detalló desde Cali Katerin.

Luego, muy clara con las fechas, explicó que el 30 de enero instauró un incidente de desacato. Logrando que el 4 de febrero se comenzara una entrega paulatinamente.

“El día 1 de marzo me direccionan a otra farmacia, pero no apare mi hijo en ese lugar. Vuelvo a la EPS y para el día 3 de marzo me dan las autorizaciones, pero me dicen que es un proceso de esperar el visto bueno. Desde ese día hasta el 17 de marzo mi hijo no había recibido nada. Yo confié en su palabra y pues me quede esperando”, añadió indignada.

Por esa razón, durante 12 horas, en la calle 5 con 26, en el sector Manzana del Saber, al sur de Cali, estuvo encadenada. A pesar de su embarazo de alto riesgo, a pesar de que casi no le daban respuesta.

“Agoté todos los recursos. Tengo todas las pruebas, pero agoté mis recursos. Tiene uno que llegar a lo más extremo para que a uno le presten atención. Estamos cansados de esta situación porque es mes a mes. Este vídeo me da la solución ahorita, pero hay muchas más personas que de pronto por miedo no lo hacen. Es una situación muy compleja y triste. Saber que tu hijo dependa 100% de un medicamento y la EPS te dilate todo el tiempo y se tiren la pelota entre el prestador y la farmacia. Es desgarrador”, dijo mientras hacía las cuentas para organizar la próxima semana.

Porque si, luego del plantón logró que le entregaran algunos medicamentos y quedaron en que el próximo martes le dan los demás.

“Me toca ir y comprobar si la autorización sirve. Voy para la farmacia y también para una casa médica que necesita unas férulas porque se partió la mano”, concluyó en la conversación.

Katerin Cabezas Olave, mamá de menor de edad con enfermedades huérfanas, se encadenó en la sede de Emssanar Cali. - Foto: Luciano Calderón, veedor de salud de Cali.

Los pacientes reportan más fallas

El caso de Katerin y su hijo es uno de los reportados, pero también, el veedor de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca, Luciano Calderón, le manifestó a SEMANA que tienen más preocupaciones.

“Hay pacientes que no encuentran un sitio donde los atiendan porque Emssanar no tiene convenios con las clínicas u hospitales por el no pago de una cartera muy grande. Entonces los pacientes tienen que afrontar el paseo de la muerte buscando una clínica donde los atiendan pacientes”, afirmó en tono de reclamación.

Al final del plantón los usuarios y la EPS llegaron a acuerdos. - Foto: Luciano Calderón, veedor de salud de Cali.

Mencionó que en los últimos meses han muerto personas por esta situación. “Doña Nidia Torres visitó sin cuatro clínicas de la ciudad de Cali y no fue posible que la atendieran. La otra paciente era de Tuluá y visitó cinco hospitales; tenía cáncer mucho dolor y no fue posible que la atendieran en las en ninguna clínica en Cali. La vinieron atender en la Fundación Valle Lili, pero ya fue muy tarde”, agregó.

Respecto a la contra respuesta, este medio está buscándola en la EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud.

A continuación el vídeo con declaraciones de los pacientes que estuvieron en el plantón y también de la petición a las autoridades.