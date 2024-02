VIH en Colombia: prueba para detectar la enfermedad a través de la saliva llegó al país; le contamos cómo funciona

De acuerdo con la organización Cuenta de Alto Costo, en 2023 fueron reportados un total de 166.496 ciudadanos con VIH en Colombia. La cifra, sin embargo, puede llegar a ser más alta, si se tiene en cuenta que una de cada cinco personas con el virus no sabe que está infectada. Además, aún existe un gran estigma social sobre la enfermedad, por lo que muchos no se atreven a hacer público que son portadores de la misma.

En una reciente entrevista con SEMANA, el epidemiólogo argentino Pedro Cahn, uno de los científicos que más conocen de VIH en el mundo, anotó precisamente que durante mucho tiempo, América Latina estuvo “entre las regiones más aventajadas en términos de acceso a la terapia antirretroviral. Y el problema no es que nuestros Gobiernos no estén dando acceso a la medicación, que se suministra de forma gratuita. Es que no tenemos una forma eficiente de llegar a las personas no diagnosticadas. Es decir, si las personas no van al servicio médico no sabrán que tienen VIH”.