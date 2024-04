“Estamos seguramente ante la marcha más grande que ha existido en Colombia en su historia”

“Este es un mensaje impresionantemente contundente -al presidente Petro-. Si el tipo no escucha con esto, entonces no escucha con absolutamente nada ”, agregó Arizabaleta en entrevista con SEMANA.

“A la Plaza de Bolívar usted llegaba y no podía caminar, no podía moverse, tenía que esperar a que saliera gente para que siguieran entrando. Yo no sé si igualamos la marcha de las Farc -en 2008-, pero si no la igualamos, estuvimos muy cerquita”, destacó Santos, recordando la marcha contra las Farc en la que participaron millones de colombianos que también se reunieron en distintas partes del país para protestar en contra de los crímenes de la hoy extinta guerrilla que firmó la paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.