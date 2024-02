Así es el proyecto de ley para que la reconexión de telefonía fija, móvil, televisión e internet no se les cobre a los colombianos

A menudo, no pagar a tiempo una factura deriva en la suspensión del servicio y cobros adicionales por conceptos de mora y reconexión. Precisamente, estos detalles suelen significar un dolor de cabeza para los ciudadanos.

VIDEO | El abecé del proyecto de ley que busca que no le cobren por reconectar el servicio de telefonía, TV e internet

“Si no les genera costo a las empresas, ¿por qué le trasladan ese cobro al usuario?”, cuestionó. A su vez, hizo énfasis en que esa dinámica es justo la que busca eliminar con el proyecto de ley.

“Reconexión gratuita ya”

“Si el usuario deja de pagar el servicio de internet, recibe el primer castigo porque le suspenden el servicio. Ese hecho ya es un castigo, no puede trabajar ni estudiar (...). Segundo castigo, le cobran una reconexión. Si la persona no tuvo para pagar el servicio original, mucho menos tendrá para pagar reconexión. Y un tercer castigo, si una persona estuvo con el servicio desconectado por falta de pago, por ejemplo, diez días, la siguiente factura le obligan a pagar el servicio completo. ¿Por qué una persona va a pagar un servicio que no recibió?”, explicó Elías en el espacio de Vicky en Semana.