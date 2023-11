Cathy Juvinao, sin tapujos, le canta la tabla en vivo al presidente Petro; “nadie le cree” ese relato “chimbo”

“El presidente de aquí en adelante si está dispuesto a sostener de manera estable ese tono de concertación, pues yo lo celebro y espero que esto nos saque de este sin salida en donde estamos un poco atascados en el Congreso con los temas del Gobierno , que definitivamente no tiene mayorías”, señaló.

La representante, sin embargo, no se quedó callada y cuestionó que el presidente no haya querido reunirse con algunas integrantes de la Alianza Verde, puntualizando que ha hablado hasta con su más “acérrimo enemigo”.

Además, Juvinao aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que la narrativa que usa el jefe de Estado ya no funciona, por lo que ha perdido credibilidad. Asimismo, recalcó que esto quedó evidenciado en las últimas elecciones regionales.

“Cómo es posible que el presidente Petro sí se siente con su ‘némesis’ (Uribe) y no se siente con nosotras, las mujeres que hemos hecho el muro de contención en la Cámara de Representantes. Ninguneadas, no existimos”, agregó la congresista.

Luego, sentenció: “Ese es el relato que quiere vender el presidente, pero ya nadie se lo cree ni se lo compra, por eso les fue mal en las elecciones. La realidad de Colombia no obedece a un fenómeno binario, de buenos y malos. ¿Dónde quedamos los nuevos liderazgos, que no le creemos esa narrativa chimba? Pues no nos escuchan”.