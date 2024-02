“Completa falsedad”: magistrado Roberto Vidal les responde a excomandantes de las Farc y recuerda los 60 años de cárcel que purgarán si la JEP no les gusta

Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló con ‘Vicky en SEMANA’. Lo hizo para responderles a los seis excomandantes de las Farc quienes advirtieron, en entrevista con Vicky Dávila, que lo pactado en el marco del proceso de paz podría romperse. Los otrora subversivos culparon a la JEP y plantearon un nuevo acuerdo con un tribunal de cierre para todos y una ley de punto final.

“En este momento estamos prendiendo las alarmas en el sentido de que la JEP no puede perder su naturaleza y espíritu. Nosotros hicimos un acuerdo de la insurgencia con el Estado, no fue una rendición. Esto nos permite a los colombianos reconciliarnos, no en función de salir libres. Es para que se nos juzgue, no porque nos alzamos en armas, sino para que se nos juzgue de los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra que se cometieron en el conflicto. Ese es el papel de la JEP. Entonces, en ese marco es que estamos preocupados”, señaló Rodrigo Londoño, otrora alias Timochenko, máximo comandante de las Farc.

“A esta altura de la vida nosotros debemos estar ya sancionados. Hemos contado la verdad en todos los escenarios a donde hemos llegado. No es cierto que no hayamos cumplido con la verdad. Ahí estamos en la Comisión de la Verdad. Hemos trabajado intensamente en la Unidad de Búsqueda de Personas. Estamos insistiendo para que salgan los resultados que esperamos, seamos sancionados los que estuvimos involucrados en hechos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, no es así. No, es una distorsión de lo que estamos buscando. Realmente estamos pensando en las víctimas. No es justo que vaya a pasar como está pasando con los paramilitares en Justicia y Paz”, agregó.

A su turno, Pastor Alape, otro de los excomandantes de las Farc, cuestionó la falta de celeridad de la JEP, al recordar que quiere saber, de una vez por todas, qué debe y qué no en términos de justicia. “Nosotros no estamos rehusando ninguna responsabilidad. Ni en los momentos más críticos, cuando le hicieron un entrampamiento a Jesús Santrich, tomamos una decisión equivocada. Nos mantenemos aquí. Lo que nos preocupa es que vamos a morir debiéndole al país. No quiero morir debiéndole al país. Es lo que acordamos para las víctimas. Tenemos que avanzar para no repetir lo de Justicia y Paz. Tenemos que ponernos en la urgencia de abrir canales concretos de seguridad jurídica para la construcción de paz”.

Esta fue la entrevista que concedieron en SEMANA los excomandantes de las Farc:

De acuerdo con el magistrado Vidal, también en entrevista con ‘Vicky en SEMANA’, encontrar esas declaraciones de los excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) resultó “un poco sorprendente”.

Según dijo el magistrado Vidal, una cosa es el “acuerdo político y otra la situación en la Jurisdicción Especial para la Paz . De ninguna manera podemos compartir la opinión política de los miembros de Comunes”. De paso, respondió al excomandante Carlos Antonio Lozada, quien dijo: “la propuesta que le hacemos al país es que, en medio de esta crisis que ha generado el descarrilamiento de la JEP, se pueda hacer una especie de pare y una reflexión colectiva que nos permita sumar fuerzas. Para que, ojalá en lo que resta de este gobierno y a partir de ahí, a través de un acuerdo nacional, logremos el cierre definitivo del conflicto”.

“No hemos podido entender muy bien qué quiere decir esta metáfora del descarrilamiento, más en un país sin trenes. Cada que preguntamos en qué consiste el descarrillamiento nos dan una razón diferente. Ese es el mundo de la política de la paz, si ellos quieren volver a negociar no tenemos nada qué decir, no tenemos una voz porque es el mundo de la política. Nos ceñimos a la ley y la Constitución y la idea de que hagan acuerdos es una problema en el que la JEP no esté involucrada”, respondió el magistado Vidal.

Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Es completamente injusto afirmar que nosotros somos la causa de la deserción de las personas, la causa de que se vinculen nuevamente a ejércitos. No es real esto. El 90 por ciento de los comparecientes se han mantenido leal al acuerdo”, agregó el presidente de la JEP al responder a las múltiples críticas de los otrora guerrilleros de las Farc.

“Una cosa es lo que las Farc habrían querido, que la JEP fuera un tribunal para juzgar a siete personas. Y otra cuestión muy distinta lo que terminó estando en los acuerdos, la ley y la Constitución”, agregó el presidente del alto tribunal.

Vea la entrevista completa con el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP:

El presidente de la JEP también respondió enfático a las declaraciones del excomandante Rodrigo Granda, al abordar el tema de las amnistías. “En cierta medida, nosotros hemos sido amnistiados, pero estamos presos en Colombia. No nos podemos mover. Hay que pedirle permiso a la JEP. Y como si todo esto fuera poco, a algunas de nuestras compañeras, que no tuvieron mando en las Farc, les ponen el régimen de condicionalidad. Esa también es una deficiencia grande. En cuanto a los guerrilleros prisioneros, al firmar se dijo que se necesitaba la amnistía más amplia posible, pero se restringió al máximo. Solamente en los ocho o siete años se expidieron 600 amnistías. A este ritmo demoraríamos 50 años. Y hace unos días, la JEP citó para entregar otros decretos de amnistía, unos 9.600, pero son amnistías que, si se miran en detalle, están equivocadas en la fecha y las ponen para 2028″, dijo Granda.

La respuesta del magistrado: “El tema de las amnistías, que también se presenta a la opinión pública con muchísima ambigüedad. Las personas sometidas que firmaron el acuerdo fueron 14.000. De estos 14.000, 12.000 están sometidos a la Jurisdicción y al proceso judicial. De estos 12.000 la semana pasada presentamos las amnistías que hizo a 9.700 y las amnistías que hicieron los jueces ordinarios a 1.500. Ya vamos casi en 11.000, lo único que quedan son 1.000 personas, de las cuales se les ha concedido 600 amnistías en la JEP y esas 1.000 personas son casos muy difíciles. Entonces, presentar que se han amnistiado de 14.000 a 600 de esas se han amnistiado es una completa falsedad, es una verdad a medias para culpar a una institución”.

“Desde la JEP es extraño lo que está pasando”, insistió el magistrado, al considerar que los procesos en la corporación cursan con normalidad. “Están en su proceso normal, están haciendo sus comparecencias. Yo no puedo especular cuáles sean los motivos, pero sí registrar esta situación, que es contradictoria”, sostuvo.

De igual manera, el togado recordó que “en Colombia existe la JEP, lo dijo la CPI”, al señalar que cualquier otra propuesta alrededor de los acuerdos, como la llamada ley de punto final, no aplica por cuanto la Corte Penal Internacional ha explicado que interviene si la justicia colombiana no da garantías. En este caso, recordó, el tribunal internacional ha reconocido su trabajo.

El magistrado también fue enfático en responder a la crítica del excomandante Pastor Alape, cuando señaló, en SEMANA, que “lo que nos preocupa es que vamos a morir debiéndole al país. No quiero morir debiéndole al país”.

“La JEP empezó a funcionar hace 6 años. Las investigaciones sí han producido decisiones sumamente importantes. Las más importantes, hasta ahora, es contra el secretariado de las Farc por 20.000 secuestros. Se les hizo una acusación por crímenes relacionados con el secuestro. Esa decisión se les envió a las Farc y ellos reconocieron su responsabilidad. Es como si en el juicio de Núremberg toda la dirigencia nazi hubiera reconocido su responsabilidad”, explicó.

Finalmente, el magistrado aseguró que los excomandantes de las Farc tienen dos opciones. “Sanciones por ocho años de proyectos de reparación a las víctimas. Esa es la historia feliz de la Jurisdicción y que estamos confiados en que termine sucediendo. El otro camino es que estas personas incumplieran o que se retiraran de sus compromisos con la Jurisdicción, lo cual produce un efecto jurídico inmediato y claro y es que se reactivan sus órdenes de captura en la justicia ordinaria, vuelve la competencia para juzgarlos e investigarlos de la Fiscalía y sin son encontrados responsables, como ya lo han sido en cientos o miles de sentencias, estarían sometidos a estar hasta 60 años en la cárcel”.